مكالمة صينية أميركية لحسم تفاصيل زيارة شي المرتقبة لواشنطن

أجرى الصيني وانج يي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، قبل أسبوع من الرحلة المقررة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى ، ويتوقع أن يكون قد حسم التفاصيل النهائية للزيارة المرتقبة، ولقاء القمة مع الرئيس الأميركي في 24 أيلول.

وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية في تقرير مقتضب إن وانج يي وروبيو أجريا نقاشاً معمقاً بشأن "الاتصالات رفيعة المستوى" بين البلدين.

ونقلت عن وزير الخارجية الصيني قوله إنه يتعين على والولايات المتحدة "الاستعداد جيداً للمرحلة المقبلة من الاتصالات رفيعة المستوى، بروح من المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل".

وأشار وانج يي إلى أن "دبلوماسية هي الركيزة الأساسية للعلاقات الصينية-الأميركية"، وشدد على أن العلاقات الصينية-الأميركية "تمضي عموماً على مسار بناء ومستقر استراتيجياً، حدده قائدا البلدين".

وأضاف أنه ينبغي للجانبين تعزيز التواصل، ودفع التعاون قدماً، وإدارة الخلافات، واحترام المصالح الجوهرية لكل منهما".

وأشارت "شينخوا"، إلى أن وانج يي وروبيو تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في خلال الاتصال الهاتفي.