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عربي-دولي

مكالمة صينية أميركية لحسم تفاصيل زيارة شي المرتقبة لواشنطن

Lebanon 24
17-09-2026 | 11:20
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مكالمة صينية أميركية لحسم تفاصيل زيارة شي المرتقبة لواشنطن
مكالمة صينية أميركية لحسم تفاصيل زيارة شي المرتقبة لواشنطن photos 0
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أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، قبل أسبوع من الرحلة المقررة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى الولايات المتحدة، ويتوقع أن يكون قد حسم التفاصيل النهائية للزيارة المرتقبة، ولقاء القمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 أيلول.

وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية الصينية في تقرير مقتضب إن وانج يي وروبيو أجريا نقاشاً معمقاً بشأن "الاتصالات رفيعة المستوى" بين البلدين.

ونقلت عن وزير الخارجية الصيني قوله إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة "الاستعداد جيداً للمرحلة المقبلة من الاتصالات رفيعة المستوى، بروح من المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل".

وأشار وانج يي إلى أن "دبلوماسية القادة هي الركيزة الأساسية للعلاقات الصينية-الأميركية"، وشدد على أن العلاقات الصينية-الأميركية "تمضي عموماً على مسار بناء ومستقر استراتيجياً، حدده قائدا البلدين".

وأضاف أنه ينبغي للجانبين تعزيز التواصل، ودفع التعاون قدماً، وإدارة الخلافات، واحترام المصالح الجوهرية لكل منهما".

وأشارت "شينخوا"، إلى أن وانج يي وروبيو تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط خلال الاتصال الهاتفي.

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