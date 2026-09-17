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إقتصاد

بثروة تتجاوز 105 مليارات دولار.. مؤسس "تيك توك" ينتزع صدارة أثرياء آسيا

Lebanon 24
17-09-2026 | 23:18
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بثروة تتجاوز 105 مليارات دولار.. مؤسس تيك توك ينتزع صدارة أثرياء آسيا
بثروة تتجاوز 105 مليارات دولار.. مؤسس تيك توك ينتزع صدارة أثرياء آسيا photos 0
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انتزع تشانج يي مينج، الشريك المؤسس لشركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"، صدارة قائمة أثرياء آسيا للمرة الأولى، بعدما تجاوزت ثروته المقدّرة 105 مليارات دولار، متقدماً على رجل الأعمال الهندي جوتام أداني.

وجاء صعود تشانج، البالغ 43 عاماً، بعدما راجعت "بلومبرغ" أحدث تقييمات شركات استثمارية كبرى، بينها "بلاك روك" و"فيديليتي إنفستمنتس" و"تي رو برايس"، لحصصها في "بايت دانس". وأدت هذه المراجعة إلى زيادة ثروته بأكثر من 12 مليار دولار خلال أيلول.

لكن تقدير ثروته يختلف بين المنصات، إذ وضعتها "فوربس" عند نحو 84 مليار دولار. ويعود التفاوت بصورة أساسية إلى صعوبة تحديد القيمة السوقية لـ"بايت دانس"، كونها شركة خاصة غير مدرجة في البورصة.

ويأتي هذا التحول بعد أقل من عام على اقتراب "تيك توك" من الحظر في الولايات المتحدة. ونقلت "بايت دانس" في كانون الثاني السيطرة على أعمال التطبيق الأميركية إلى كيان جديد تقوده "أوراكل" و"سيلفر ليك".

ومنذ ذلك الحين، وسّعت الشركة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، من خلال روبوت المحادثة "دوباو" ومولّد الفيديو "سيدانس"، إلى جانب تدريب نموذج ضخم يضم 10 تريليونات معامل. ورأى كبير المحللين في شركة "أومديا" ليان جاي سو أن الذكاء الاصطناعي يمثل أكبر فرصة أمام الشركة منذ إطلاق منصاتها للفيديو، في مقابل منافسة شديدة داخل الصين.

ولم يرتبط تبدّل صدارة أثرياء آسيا بصعود تشانج وحده، بل تزامن أيضاً مع تراجع ثروة أداني، بعدما كانت قد بلغت نحو 120 مليار دولار في حزيران. كما خسرت شركات مجموعته قرابة 15 مليار دولار من قيمتها السوقية عقب إعادة موازنة أحد مؤشرات "MSCI" في نهاية آب، قبل أن تتعرض أسهمها لمزيد من الضغوط مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.

ومنذ آذار 2019، حين قدّرت "بلومبرغ" ثروة تشانج بنحو 13 مليار دولار، تضاعفت ثروته قرابة ثماني مرات، ليتجاوز أداني وموكيش أمباني ومؤسس "يونيكلو" تاداشي ياناي.

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