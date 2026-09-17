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عربي-دولي

بسبب المناورات في المنطقة.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تُهاجم الولايات المتحدة

Lebanon 24
17-09-2026 | 23:21
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بسبب المناورات في المنطقة.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تُهاجم الولايات المتحدة
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قامت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بمهاجمة الولايات المتحدة بسبب تكرار التدريبات العسكرية في المنطقة، محذرة من أن بيونغ يانغ سترد بشكل "أكثر هجومية".
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وقالت كيم يو جونغ في بيان اليوم الجمعة ان الوضع الحالي يشهد تسجيل أرقام قياسية جديدة في التحركات العملية المعادية لكوريا الشمالية، وهو ما يفرض تسجيل أرقام قياسية في الردود، سواء كانت متناسبة أو أكثر هجومية.

ووصفت المناورات العسكرية المشتركة التي أجرتها القوات الأميركية وحلفاؤها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأشهر الأخيرة، بأنها "تدريب على الحرب بقيادة الولايات المتحدة".

وتعهدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي بأن تتجسد إرادة بلادها في الدفاع عن سيادتها من خلال تحركات أكثر وضوحا، مؤكدة أنه لن يطرأ أي تغيير إطلاقا على مسار تعزيز قدرات الردع النووي.

واختتمت بيانها بالقول: "أذكر العدو مجددا بأنه إذا تبين أن المصالح العليا لأمتنا وسيادتها العسكرية وبيئتها الأمنية في المنطقة قد تعرضت لانتهاك خطير جراء مناوراته العسكرية، فإن جيش كوريا الشمالية سيسخر كل الوسائل المتاحة للتعامل مع ذلك".
 
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