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عربي-دولي

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد: لن نتدخل عسكريا في الشرق الأوسط

Lebanon 24
17-09-2026 | 23:22
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أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، أن بلاده لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ردا على تقارير تفيد بأن سيول تدرس نشر قوة في مضيق هرمز.
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وأكد الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تنشر أي آليات أو معدات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، قد تؤدي إلى جر سيول إلى صراع مرتبط بالحرب الدائرة مع إيران.

وقال في مؤتمر صحفي بمنبى الرئاسة في سيول: "لن يكون هناك أي انخراط أو تدخل في الحرب. لن ننشر قوات أو موارد عسكرية على هذا النحو".

وأكد لي جاي ميونغ، في الوقت نفسه أن حكومته تبحث إمكانية توسيع دورها في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن بلاده لن تسمح بأن تتحول إلى طرف في المواجهة الإقليمية الدائرة، مؤكدا أن أي مساهمة كورية جنوبية في المنطقة، ستقتصر على الجوانب المتعلقة بحرية الملاحة، دون أن تشمل أي انتشار عسكري قد يجر البلاد إلى نزاع لا تريد جزءا منه.

وفي المؤتمر الصحفي، قال لي جيه ميونغ إن من الواضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يرغب في إعادة إطلاق الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد انقطاع استمر سنوات، مضيفا أنه يشجع ترامب أيضا على الانخراط في هذا الحوار مع كوريا الشمالية.

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