رئيس كوريا الجنوبية يؤكد: لن نتدخل عسكريا في الشرق الأوسط

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أعلن رئيس لي جاي ميونغ، أن بلاده لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين وإيران، ردا على تقارير تفيد بأن سيول تدرس نشر قوة في مضيق هرمز.وأكد الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تنشر أي آليات أو معدات عسكرية في منطقة ، قد تؤدي إلى جر سيول إلى صراع مرتبط بالحرب الدائرة مع .وقال في بمنبى الرئاسة في سيول: "لن يكون هناك أي انخراط أو تدخل في الحرب. لن ننشر قوات أو موارد عسكرية على هذا النحو".وأكد لي جاي ميونغ، في الوقت نفسه أن حكومته تبحث إمكانية توسيع دورها في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن بلاده لن تسمح بأن تتحول إلى طرف في المواجهة الإقليمية الدائرة، مؤكدا أن أي مساهمة كورية جنوبية في المنطقة، ستقتصر على الجوانب المتعلقة بحرية الملاحة، دون أن تشمل أي انتشار عسكري قد يجر البلاد إلى نزاع لا تريد جزءا منه.وفي المؤتمر الصحفي، قال لي جيه ميونغ إن من الواضح أن الرئيس الأميركي ، يرغب في إعادة إطلاق الحوار بين وبيونغ يانغ بعد انقطاع استمر سنوات، مضيفا أنه يشجع أيضا على الانخراط في هذا الحوار مع .