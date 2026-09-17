بعد رفض تأشيرته... الأمم المتحدة تتيح لعباس إلقاء كلمته بالفيديو

وافقت للأمم المتحدة، الخميس، على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر تقنية الفيديو في التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، بعد رفض منحه تأشيرة دخول إلى ، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأُقر القرار بأغلبية 152 صوتاً، مقابل اعتراض 3 دول وامتناع 4 عن التصويت. كما يتيح لعباس وكبار المسؤولين حضور اجتماعات ومؤتمراتها افتراضياً خلال العام المقبل، في حال مُنعوا من دخول الولايات المتحدة.

وكانت قد أعلنت العام الماضي رفض تأشيرات عباس ونحو 80 مسؤولاً من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية أو إلغاءها، قبل أن تمدد القيود الأربعاء.

ورحبت الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه أحبط محاولة منع مشاركة في أعمال الجمعية العامة. وأكدت أن "صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة الرئيس الفلسطيني ستُلقى في موعدها، في الساعة والتاريخ المحددين، عبر عرض متلفز".

في المقابل، قالت إن القيود تشمل مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير. وعزت القرار إلى ما وصفته بعدم تنفيذ إصلاحات والتزامات سابقة ووجود "أنشطة تقوض السلام".

وأشارت واشنطن إلى تحركات السلطة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والسعي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى جانب استمرار دفع أموال لعائلات فلسطينيين تصفهم الولايات المتحدة بأنهم مدانون في هجمات ضد إسرائيليين.

ويلزم "اتفاق المقر" المبرم عام 1947 الولايات المتحدة، بصورة عامة، بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بدخول مقر الأمم المتحدة في نيويورك.