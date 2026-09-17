تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من طراز MQ-1.. إيران تسقط مسيّرتين أميركيتين

Lebanon 24
17-09-2026 | 23:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
من طراز MQ-1.. إيران تسقط مسيّرتين أميركيتين
من طراز MQ-1.. إيران تسقط مسيّرتين أميركيتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد مسؤولون أميركيون مطلعون بأن إيران أسقطت طائرتين مسيّرتين أميركيتين من طراز MQ-1 على الأقل خلال الأيام الماضية، بحسب شبكة "CBS News"، فيما لم يتضح حتى الآن مكان إسقاطهما أو الطراز المحدد من عائلة MQ-1 المستخدم.
Advertisement

ويشغّل الجيش الأميركي نسختين رئيسيتين من هذه العائلة، هما MQ-1 Predator، التي كانت من أبرز المسيّرات المستخدمة في العمليات الأميركية بالعراق وأفغانستان قبل خروجها من الخدمة في 2018، وMQ-1C Gray Eagle، وهي نسخة أكبر مشتقة من Predator ولا يزال الجيش الأميركي يستخدمها، بما في ذلك ضمن قوات العمليات الخاصة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الثلاثاء إسقاط مسيّرة من طراز MQ-1 في أجواء شرق مضيق هرمز، وقال إنها الرابعة من الطراز نفسه التي يسقطها خلال أربعة أيام، موضحاً أن منظومة دفاع جوي تابعة للقوة الجوفضائية رصدتها واستهدفتها.

وفي حادثة منفصلة، أعلن الجيش الإيراني إسقاط مسيّرة أخرى من طراز MQ-1 في أجواء بندر عباس.

ماذا نعرف عن MQ-1 Predator؟

تُعد MQ-1 Predator من أشهر المسيّرات الأميركية، وقد صُممت أساساً لمهام الاستطلاع والمراقبة والاستحواذ على الأهداف، قبل تزويدها بقدرات هجومية عبر صواريخ AGM-114 Hellfire الموجهة بالليزر.

ووفق سلاح الجو الأميركي، تستطيع الطائرة العمل على ارتفاعات متوسطة والبقاء في الجو لفترات طويلة، وتضم كاميرا نهارية وأخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى رادار ذي فتحة اصطناعية "SAR" يمكنه العمل في ظروف مثل الدخان والسحب والضباب.

ويضم نظام Predator أربع طائرات مزودة بالمستشعرات، ومحطة تحكم أرضية، ومنظومة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، إلى جانب أطقم التشغيل والدعم.

كما يمكن للطائرة حمل صاروخين من طراز AGM-114 Hellfire، ما أتاح استخدامها في الاستطلاع المسلح والاستحواذ على الأهداف وتنفيذ ضربات دقيقة.

MQ-1C Gray Eagle.. النسخة الأكبر

تُعد MQ-1C Gray Eagle نسخة أكبر وأكثر تطوراً من Predator، وطُورت لتلبية احتياجات الجيش الأميركي في مهام الاستطلاع والمراقبة والاستحواذ على الأهداف وترحيل الاتصالات والهجمات.

ووفق الجيش الأميركي، يمكنها حمل أربعة صواريخ Hellfire والبقاء في الجو حتى 24 ساعة، والعمل على ارتفاع 25 ألف قدم، مع مدى تشغيل يصل إلى 2500 ميل بحري عبر الاتصالات الفضائية.

ويبلغ طولها نحو 28 قدماً وباع جناحيها 56 قدماً، فيما يصل وزن الإقلاع الأقصى إلى 3600 رطل. وتعمل بمحرك يستخدم الوقود الثقيل المخصص لساحات القتال، ما يمنحها كفاءة ومدى أكبر.

وتُستخدم Gray Eagle حالياً كإحدى منصات الاستطلاع والهجوم غير المأهولة التابعة للجيش الأميركي، بفضل جمعها بين قدرات الاستشعار والقدرات القتالية الدقيقة. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط طائرة مسيّرة متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أميركية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
من طراز MQ-1.. إيران أعلنت عن إسقاط طائرة مسيّرة في أجواء بندر عباس
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أميركية من طراز "MQ-9"
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 11:52:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

مضيق هرمز

الاستطلاع

أفغانستان

الإيراني

العراق

الأقصى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-09-18
Lebanon24
02:50 | 2026-09-18
Lebanon24
02:45 | 2026-09-18
Lebanon24
02:41 | 2026-09-18
Lebanon24
02:36 | 2026-09-18
Lebanon24
01:37 | 2026-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24