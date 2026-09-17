من طراز MQ-1.. إيران تسقط مسيّرتين أميركيتين

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ويشغّل الجيش الأميركي نسختين رئيسيتين من هذه العائلة، هما MQ-1 Predator، التي كانت من أبرز المسيّرات المستخدمة في العمليات الأميركية بالعراق وأفغانستان قبل خروجها من الخدمة في 2018، وMQ-1C Gray Eagle، وهي نسخة أكبر مشتقة من Predator ولا يزال الجيش الأميركي يستخدمها، بما في ذلك ضمن قوات العمليات الخاصة.وكان أعلن الثلاثاء إسقاط مسيّرة من طراز MQ-1 في أجواء شرق ، وقال إنها الرابعة من الطراز نفسه التي يسقطها خلال أربعة أيام، موضحاً أن منظومة دفاع جوي تابعة للقوة الجوفضائية رصدتها واستهدفتها.وفي حادثة منفصلة، أعلن الجيش إسقاط مسيّرة أخرى من طراز MQ-1 في أجواء عباس.تُعد MQ-1 Predator من أشهر المسيّرات الأميركية، وقد صُممت أساساً لمهام والمراقبة والاستحواذ على الأهداف، قبل تزويدها بقدرات هجومية عبر صواريخ AGM-114 Hellfire الموجهة بالليزر.ووفق سلاح الجو الأميركي، تستطيع الطائرة العمل على ارتفاعات متوسطة والبقاء في الجو لفترات طويلة، وتضم كاميرا نهارية وأخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى رادار ذي فتحة اصطناعية "SAR" يمكنه العمل في ظروف مثل الدخان والسحب والضباب.ويضم نظام Predator أربع طائرات مزودة بالمستشعرات، ومحطة تحكم أرضية، ومنظومة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، إلى جانب أطقم التشغيل والدعم.كما يمكن للطائرة حمل صاروخين من طراز AGM-114 Hellfire، ما أتاح استخدامها في الاستطلاع المسلح والاستحواذ على الأهداف وتنفيذ ضربات دقيقة.تُعد MQ-1C Gray Eagle نسخة أكبر وأكثر تطوراً من Predator، وطُورت لتلبية احتياجات الجيش الأميركي في مهام الاستطلاع والمراقبة والاستحواذ على الأهداف وترحيل الاتصالات والهجمات.ووفق الجيش الأميركي، يمكنها حمل أربعة صواريخ Hellfire والبقاء في الجو حتى 24 ساعة، والعمل على ارتفاع 25 ألف قدم، مع مدى تشغيل يصل إلى 2500 ميل بحري عبر الاتصالات الفضائية.ويبلغ طولها نحو 28 قدماً وباع جناحيها 56 قدماً، فيما يصل وزن الإقلاع إلى 3600 رطل. وتعمل بمحرك يستخدم الوقود الثقيل المخصص لساحات القتال، ما يمنحها كفاءة ومدى أكبر.وتُستخدم Gray Eagle حالياً كإحدى منصات الاستطلاع والهجوم غير المأهولة التابعة للجيش الأميركي، بفضل جمعها بين قدرات الاستشعار والقدرات القتالية الدقيقة. (الشرق)