في الهند... علق بين قضبان عقار فانهالوا عليه بالضرب! (فيديو)

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गुजरात | सूरत में एक बंद NRI के घर में चोरी की कोशिश के दौरान एक शख्स सिक्योरिटी ग्रिल में फंस गया. युवक के फंसने का पता चलते ही भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने उसकी पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.#Surat #Gujarat #NanaVarachha #CrimeNews… pic.twitter.com/k0iaHxj3zD
— Vistaar News (@VistaarNews) September 16, 2026
गुजरात | सूरत में एक बंद NRI के घर में चोरी की कोशिश के दौरान एक शख्स सिक्योरिटी ग्रिल में फंस गया. युवक के फंसने का पता चलते ही भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने उसकी पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.#Surat #Gujarat #NanaVarachha #CrimeNews… pic.twitter.com/k0iaHxj3zD