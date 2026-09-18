في الهند... علق بين قضبان عقار فانهالوا عليه بالضرب! (فيديو)

تداولت مقطع فيديو يُظهر رجلاً عالقًا بين قضبان حديدية داخل منزل في مدينة سورات ، بينما اعتدى عليه عدد من السكان بالضرب، للاشتباه في محاولته سرقة العقار.





وقالت الشرطة إن المنزل كان مغلقًا ، وإن الرجل ربما دخل إليه مستغلًا خلوه من السكان، إلا أن هويته لم تُحدد بعد، كما لم تتأكد دوافع دخوله أو ما إذا كان يعتزم السرقة.

وتواصلت الشرطة مع ، الذي أكد عدم تعرض العقار للسرقة وعدم وجود آثار لكسر الأقفال، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم ببلاغ بشأن الواقعة. (ارم نيوز)