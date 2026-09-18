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في الهند... علق بين قضبان عقار فانهالوا عليه بالضرب! (فيديو)

Lebanon 24
18-09-2026 | 09:51
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رجلاً عالقًا بين قضبان حديدية داخل منزل في مدينة سورات الهندية، بينما اعتدى عليه عدد من السكان بالضرب، للاشتباه في محاولته سرقة العقار.


وقالت الشرطة إن المنزل كان مغلقًا منذ فترة، وإن الرجل ربما دخل إليه مستغلًا خلوه من السكان، إلا أن هويته لم تُحدد بعد، كما لم تتأكد دوافع دخوله أو ما إذا كان يعتزم السرقة.
 
وتواصلت الشرطة مع مالك المنزل، الذي أكد عدم تعرض العقار للسرقة وعدم وجود آثار لكسر الأقفال، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم ببلاغ بشأن الواقعة. (ارم نيوز)
 
 
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