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عربي-دولي

فيديو من سوريا... إنفجار كبير هزّ دير الزور

Lebanon 24
18-09-2026 | 09:58
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أفادت وسائل إعلام سورية، الجمعة عن وقوع انفجار في منطقة عياش بريف دير الزور الغربي ويجري التحقق من طبيعته.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، بأن "سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني تتجه إلى موقع الانفجار الذي وقع في منطقة عياش بريف دير الزور الغربي".
 
وفي 12 أيلول الجاري، أفادت مصادر سورية، بوقوع انفجار ضخم في مدينة "الضمير" بريف دمشق، فيما أرجعته بعض المصادر إلى انفجار في مستودع ذخيرة. (إرم نيوز)
 
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