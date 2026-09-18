فيديو من سوريا... إنفجار كبير هزّ دير الزور

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🚨 ‼️ عاجل | أنباء عن سقوط قـ.ـتلى وجرحى في محافظة دير الزور السورية، جراء انفجار مستودع للذخيرة في بلدة عياش بريف المحافظة.#سوريا #دير_الزرو pic.twitter.com/b0A64jVyX0
— ديوان (@DiwanDaily) September 18, 2026
🚨 ‼️ عاجل | أنباء عن سقوط قـ.ـتلى وجرحى في محافظة دير الزور السورية، جراء انفجار مستودع للذخيرة في بلدة عياش بريف المحافظة.#سوريا #دير_الزرو pic.twitter.com/b0A64jVyX0