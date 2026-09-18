فيديو من سوريا... إنفجار كبير هزّ دير الزور

أفادت وسائل إعلام ، الجمعة عن وقوع انفجار في منطقة ويجري التحقق من طبيعته.



وذكرت قناة "الإخبارية" ، بأن "سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني تتجه إلى موقع الانفجار الذي وقع في منطقة عياش بريف دير الغربي".

وفي 12 أيلول الجاري، أفادت مصادر سورية، بوقوع انفجار ضخم في مدينة "الضمير" بريف ، فيما أرجعته بعض المصادر إلى انفجار في مستودع ذخيرة. (إرم نيوز)