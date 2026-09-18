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عربي-دولي

أوروبا تعزز حماية الملاحة في البحر الأحمر

Lebanon 24
18-09-2026 | 11:40
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أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في البحر الأحمر "أسبيدس"، لحماية السفن التجارية في المنطقة من هجمات الحوثيين، وأدانت الهجمات على السعودية، معتبرة أنها "تقوّض الاقتصاد العالمي"، فيما كشفت إيطاليا عن تجهيز مهمة بحرية لحماية الملاحة في المنطقة.

وقالت كالاس إن الهجمات الحوثية على السعودية "غير مقبولة" و"تقوض الاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مضيفة: "يجب أن يكون المرور البحري دون عوائق ومجانياً". وأشارت كالاس إلى أن مهمة "أسبيدس" ستواصل مهام مرافقة السفن وحمايتها.

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