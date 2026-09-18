أوروبا تعزز حماية الملاحة في البحر الأحمر

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في ، كايا كالاس، رفع مستوى تأهب سفن مهمة التكتل البحرية في "أسبيدس"، لحماية السفن التجارية في المنطقة من هجمات الحوثيين، وأدانت الهجمات على ، معتبرة أنها "تقوّض الاقتصاد العالمي"، فيما كشفت عن تجهيز مهمة بحرية لحماية الملاحة في المنطقة.

وقالت كالاس إن الهجمات الحوثية على السعودية "غير مقبولة" و"تقوض الاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى أنها بحثت مع السعودي الأمير فيصل بن فرحان "الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مضيفة: "يجب أن يكون المرور البحري دون عوائق ومجانياً". وأشارت كالاس إلى أن مهمة "أسبيدس" ستواصل مهام مرافقة السفن وحمايتها.