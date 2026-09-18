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عربي-دولي

طهران: مغادرة واشنطن مجلس حقوق الإنسان لا تبرئها من دماء أطفالنا

Lebanon 24
18-09-2026 | 11:30
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طهران: مغادرة واشنطن مجلس حقوق الإنسان لا تبرئها من دماء أطفالنا
طهران: مغادرة واشنطن مجلس حقوق الإنسان لا تبرئها من دماء أطفالنا photos 0
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قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يعفيها من مسؤولية الهجمات التي استهدفت مدنيين في مدينتي ميناب ولامرد الإيرانيتين.

وجاءت تصريحات غريب آبادي في تدوينة على منصة «إكس» الأميركية، الجمعة، تعليقاً على الانسحاب الرسمي لواشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد المسؤول الإيراني أن التاريخ لن ينسى الهجمات الأميركية التي استهدفت مدرسة في مدينة ميناب وصالة رياضية في مدينة لامرد.

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