طهران: مغادرة واشنطن مجلس حقوق الإنسان لا تبرئها من دماء أطفالنا

قال نائب كاظم غريب آبادي إن انسحاب الأميركية من لا يعفيها من مسؤولية الهجمات التي استهدفت مدنيين في مدينتي ميناب ولامرد الإيرانيتين.

وجاءت تصريحات غريب آبادي في تدوينة على منصة «إكس» الأميركية، الجمعة، تعليقاً على الانسحاب الرسمي لواشنطن من التابع للأمم المتحدة.

وأكد المسؤول أن التاريخ لن ينسى الهجمات الأميركية التي استهدفت مدرسة في مدينة ميناب وصالة رياضية في مدينة لامرد.