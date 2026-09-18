موسكو تحتج على نشر صواريخ "تايفون" الأميركية في اليابان

أعلنت الخارجية الروسية، أن بلادها طالبت بسحب المنظومات الصاروخية الأميركية من طراز "تايفون" من أراضيها.

وأوضحت أن منظومات الصواريخ الأميركية من طراز "تايفون" قد جرى نشرها في .

وأشارت زاخاروفا إلى أن الخارجية الروسية سلمت مذكرة احتجاج إلى لدى في 3 أيلول الجاري بهذا الخصوص، مؤكدة أن هذة الخطوة تشكل تهديدا للأمن القومي لروسيا وللأمن الإقليمي.

وقالت: "تم إبلاغ اليابان بعدم قبول نشر هذه المنظومات على أراضيها تحت أي ذرائع ولأي مدة كانت. وطُلِب من الجانب الياباني التوقف عن مثل هذه التصرفات وسحب المنظومات المذكورة من أراضيه".

وأضافت: "وإلى جانب ذلك، تم التأكيد على ضرورة اعتراف القيادة اليابانية بنتائج الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك القضية الإقليمية المتعلقة بجزر الكوريل الجنوبية، والتخلي عن سياسة إعادة التسليح". ولفتت زاخاروفا إلى أن بدورها قدمت مذكرة احتجاج مماثلة إلى اليابان.