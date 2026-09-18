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عربي-دولي

موسكو تحتج على نشر صواريخ "تايفون" الأميركية في اليابان

Lebanon 24
18-09-2026 | 11:56
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موسكو تحتج على نشر صواريخ تايفون الأميركية في اليابان
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أعلنت الخارجية الروسية، أن بلادها طالبت اليابان بسحب المنظومات الصاروخية الأميركية من طراز "تايفون" من أراضيها.

وأوضحت أن منظومات الصواريخ الأميركية من طراز "تايفون" قد جرى نشرها في جزيرة كيوشو اليابانية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الخارجية الروسية سلمت مذكرة احتجاج إلى السفارة اليابانية لدى موسكو في 3 أيلول الجاري بهذا الخصوص، مؤكدة أن هذة الخطوة تشكل تهديدا للأمن القومي لروسيا وللأمن الإقليمي.

وقالت: "تم إبلاغ اليابان بعدم قبول نشر هذه المنظومات على أراضيها تحت أي ذرائع ولأي مدة كانت. وطُلِب من الجانب الياباني التوقف عن مثل هذه التصرفات وسحب المنظومات المذكورة من أراضيه".

وأضافت: "وإلى جانب ذلك، تم التأكيد على ضرورة اعتراف القيادة اليابانية بنتائج الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك القضية الإقليمية المتعلقة بجزر الكوريل الجنوبية، والتخلي عن سياسة إعادة التسليح". ولفتت زاخاروفا إلى أن الصين بدورها قدمت مذكرة احتجاج مماثلة إلى اليابان.

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السفارة اليابانية

سفارة اليابان

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جزر الكوريل

اليابانية

روسيا

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