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عربي-دولي

سوريا تعزز تعاونها النووي مع الطاقة الذرية

Lebanon 24
18-09-2026 | 12:10
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سوريا تعزز تعاونها النووي مع الطاقة الذرية
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قال رئيس هيئة الطاقة الذرية في سوريا، مضر العكلة، إن تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه دعم نقل التكنولوجيا النووية السلمية إلى سوريا، والاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح العكلة أن مشاركة سوريا، في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شكلت محطة مهمة في مسار التعاون التقني بين الجانبين.

وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تمنح التعاون مع الوكالة «زخماً جديداً» لنقل التكنولوجيا النووية بصورة مباشرة إلى قطاعات الصحة والزراعة والمياه والطاقة والأمان الإشعاعي.

وأشار إلى أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة ستساعد في تحويل رفع بند عدم الامتثال عن سوريا إلى مشاريع تنموية ملموسة، بما يخدم المواطنين ويدعم تطوير القطاعات الخدمية.

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