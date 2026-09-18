سوريا تعزز تعاونها النووي مع الطاقة الذرية

قال رئيس في ، مضر العكلة، إن تعزيز التعاون مع من شأنه دعم نقل السلمية إلى سوريا، والاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح العكلة أن مشاركة سوريا، في السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شكلت محطة مهمة في مسار التعاون التقني بين الجانبين.

وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تمنح التعاون مع الوكالة «زخماً جديداً» لنقل التكنولوجيا النووية بصورة مباشرة إلى قطاعات الصحة والزراعة والمياه والطاقة والأمان الإشعاعي.

وأشار إلى أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة ستساعد في تحويل رفع بند عدم الامتثال عن سوريا إلى مشاريع تنموية ملموسة، بما يخدم المواطنين ويدعم تطوير القطاعات الخدمية.