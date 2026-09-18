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عربي-دولي

مجزرة خلال صلاة الجمعة... عشرات القتلى والجرحى في باكستان

Lebanon 24
18-09-2026 | 13:14
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مجزرة خلال صلاة الجمعة... عشرات القتلى والجرحى في باكستان
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قُتل 21 شخصاً وأُصيب 78 آخرون في هجوم استهدف مسجداً داخل مقر لقيادة الشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، أثناء صلاة الجمعة، وفق ما أفادت "BBC News عربي".
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وقال مدير الإدارة الطبية في الإقليم، ناصر حسن، إن حصيلة الضحايا تشمل 15 شرطياً و6 مدنيين، فيما لا يزال 15 من المصابين في حالة حرجة.

وبحسب قائد شرطة خيبر بختونخوا، ذو الفقار حميد، تشير المعلومات الأولية إلى أن سيارة محملة بالمتفجرات اصطدمت بمقر "خطوط الشرطة القديمة"، ما أدى إلى انفجار وانهيار المسجد، قبل أن يحاول مسلحون اقتحام المنشأة ويشتبكوا مع قوات الأمن.

وأفادت الشرطة بأن نحو سبعة مسلحين حاولوا التسلل إلى المقر عقب الانفجار، قبل أن تتصدى لهم الشرطة وإدارة مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى مقتل ستة منهم، بينهم انتحاري وقناص، بالتزامن مع تنفيذ عملية تمشيط في الموقع.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الإنقاذ بلال أحمد فايزي أن الانفجار وقع قرابة الساعة 1:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بينما كان عدد كبير من الأشخاص يؤدون صلاة الجمعة داخل المسجد.

وأثار الهجوم سلسلة إدانات عربية، إذ دانته كل من قطر والسعودية والأردن ومصر، مؤكدة تضامنها مع باكستان ورفضها أعمال العنف والتطرف واستهداف دور العبادة، وقدمت تعازيها إلى أسر الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني.
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