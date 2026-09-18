وثائق تُنشر لأول مرة... كواليس حرب إسرائيل منذ 7 تشرين أول

كشفت وثائق إسرائيلية تُنشر للمرة الأولى جانباً من كواليس القرارات العسكرية التي اتُخذت منذ هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول 2023، وصولاً إلى العمليات في غزة ولبنان وسوريا وإيران واغتيال قيادات بارزة.

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وذكرت صحيفة " هيوم" أن أول أمر عملياتي صدر ظهر 7 تشرين أول لا يزال سارياً حتى اليوم، وقد نص على الانتقال إلى حالة الطوارئ واستدعاء قوات الاحتياط والاستعداد لاحتمال اندلاع حرب متعددة الجبهات.

ومع تطور الحرب، تحولت الجبهة الشمالية مع في 17 أيلول 2024 إلى ساحة العمليات الرئيسية، فيما أصبحت جبهة غزة ثانوية مع استمرار القتال فيها.

وتكشف الوثائق تفاصيل عن عمليات اغتيال استهدفت القائد العام السابق لكتائب القسام محمد الضيف، والقيادي في " " فؤاد شكر، والأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله.

ففي 30 تموز 2024، صدر الأمر باغتيال شكر في ، متضمناً مهمات ونوافذ زمنية محددة للتنفيذ، مع اشتراط موافقة رئيس الأركان على أي تغيير في الخطة. وتبع ذلك اغتيال إبراهيم عقيل في 20 أيلول، ثم نصرالله في 27 من الشهر نفسه.

وبحسب الوثائق، كان القيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، الذي قُتل مع نصرالله والقيادي في "حزب الله" علي كركي، هدفاً مقصوداً منذ البداية.

وأظهرت الوثائق أن عمليات الاغتيال كانت تبدأ بالتأكد استخباراتياً من هوية المستهدفين ووجودهم في الموقع، ثم تنفيذ الضربة وتقييم نتائجها والاستعداد لرد محتمل من "حزب الله" أو .

وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات استندت في بعض الحالات إلى سنوات من العمل الاستخباراتي وجمع المعلومات، بمشاركة الجيش و"الشاباك" و"الموساد"، قبل تحويلها إلى خطط عملياتية للتنفيذ.

كما أظهرت الوثائق أن القرارات الإسرائيلية شملت لاحقاً توسيع العمليات في وإيران، فيما داخل المؤسسة الأمنية نقاشات بشأن حجم الضربات على إيران والمفاضلة بين العمليات الجوية والبرية على الجبهة .