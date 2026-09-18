"دبور السماء" بأجواء صنعاء...ما القصة؟

كشف مصدر عسكري، عن استخدام القوات الحكومية ، للمرة الأولى، طائرات "SKYWASP" المعروفة باسم " السماء" في ضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومخازن أسلحة ومواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة في الجبال المحيطة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة .

وبحسب منصة "شيبا إنتليجنس"، فقد جرى تحديد هوية الطائرة بعد ظهورها في مقاطع مصورة خلال تحليقها نهاراً فوق العاصمة، فيما رجّح محللو المنصة أن يكون التحليق قد ساهم في اختبار استجابة الدفاعات الجوية الحوثية وكشف مكامن ضعفها.

وأشارت إلى أن الطائرة، التي سبق أن ظهرت ضمن طائرات "عيبان" و"نقم" التي عرضتها القوات الحكومية اليمنية، تتمتع بمدى معلن يصل إلى نحو 1,500 كيلومتر، ما قد يشير، في حال تأكد الاستخدام القتالي، إلى انتقالها من مرحلة إلى الاستخدام العملياتي.

وكانت مصادر محلية وشهود ، أكدوا أن طائرات مُسيّرة، حلقت صباح الجمعة، في أجواء العاصمة الخاضعة لسيطرة حماعة الحوثي.

ونقلت المصادر ومشاهد جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لطائرة مسيرة تحلق بمستوى منخفض في سماء المدينة.

وفشلت دفاعات جماعة الحوثي في إسقاط الطائرة المسيرة التي حلقت بدرجة رئيسة فوق حي الجراف شرقي صنعاء حيث يتمركز العديد من قادة الحوثيين.

وهذه المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات مسيرة علنا بصنعاء، وجاءت بعد أسابيع من إعلان القوات الحكومية اليمنية دخول منظومة الطيران ضمن وحداتها العسكرية، وتدشين عملها بعمليات هجومية واسعة ضد الحوثيين في العديد من الجبهات.