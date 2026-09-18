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عربي-دولي

"دبور السماء" بأجواء صنعاء...ما القصة؟

Lebanon 24
18-09-2026 | 15:20
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دبور السماء بأجواء صنعاء...ما القصة؟
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كشف مصدر عسكري، عن استخدام القوات الحكومية اليمنية، للمرة الأولى، طائرات "SKYWASP" المعروفة باسم "دبور السماء" في ضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومخازن أسلحة ومواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة في الجبال المحيطة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وبحسب منصة "شيبا إنتليجنس"، فقد جرى تحديد هوية الطائرة بعد ظهورها في مقاطع مصورة خلال تحليقها نهاراً فوق العاصمة، فيما رجّح محللو المنصة أن يكون التحليق قد ساهم في اختبار استجابة الدفاعات الجوية الحوثية وكشف مكامن ضعفها.

وأشارت إلى أن الطائرة، التي سبق أن ظهرت ضمن طائرات "عيبان" و"نقم" التي عرضتها القوات الحكومية اليمنية، تتمتع بمدى معلن يصل إلى نحو 1,500 كيلومتر، ما قد يشير، في حال تأكد الاستخدام القتالي، إلى انتقالها من مرحلة العرض إلى الاستخدام العملياتي.

وكانت مصادر محلية وشهود عيان، أكدوا أن طائرات مُسيّرة، حلقت صباح الجمعة، في أجواء العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة حماعة الحوثي.

ونقلت المصادر ومشاهد جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لطائرة مسيرة تحلق بمستوى منخفض في سماء المدينة.

وفشلت دفاعات جماعة الحوثي في إسقاط الطائرة المسيرة التي حلقت بدرجة رئيسة فوق حي الجراف شرقي صنعاء حيث يتمركز العديد من قادة الحوثيين.

وهذه المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات مسيرة علنا بصنعاء، وجاءت بعد أسابيع من إعلان القوات الحكومية اليمنية دخول منظومة الطيران ضمن وحداتها العسكرية، وتدشين عملها بعمليات هجومية واسعة ضد الحوثيين في العديد من الجبهات.

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