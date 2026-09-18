ترامب يصعّد...مؤسسات إعلامية أمام حظر من البيت الأبيض

هاجم الرئيس الأميركي وسائل إعلام أميركية بارزة واتهمها بنشر زائفة.

الأميركي في منشور على موقع تروث سوشيال إنه قرر منع هذه المنظمات من لنشرها ما وصفه بأخبار كاذبة.

وقال: "يسرني أن أعلن، اعتباراً من الآن، حظري لشبكة CNN الإخبارية المزيفة، وMSNOW (التي غيرت اسمها مؤخراً من MSNBC بسبب انخفاض نسبة المشاهدة والمصداقية!)، وموقع Politico (الذي تلقى اشتراكًا غير قانوني ومثيرًا للسخرية بقيمة 8 ملايين دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق، مباشرة من حكومة ، في عهد ، لإبقائه "على قيد الحياة". يبدو لي هذا فسادًا!)، من البيت الأبيض نتيجة "نشرهم" المستمر للأخبار الكاذبة!".

وهدد بحظر مزيد من المؤسسات الإعلامية قائلا: "لا ينبغي لوسائل الإعلام أن تنشر أو تنشر باستمرار الأكاذيب والخرافات عند تغطيتها لرئيس الولايات المتحدة، أو ، أو الولايات المتحدة الأميركية. سيتم حظر وسائل إعلام أخرى تنشر الأخبار الكاذبة لاحقًا".