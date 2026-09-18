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عربي-دولي

ترامب يصعّد...مؤسسات إعلامية أمام حظر من البيت الأبيض

Lebanon 24
18-09-2026 | 15:37
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ترامب يصعّد...مؤسسات إعلامية أمام حظر من البيت الأبيض
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هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسائل إعلام أميركية بارزة واتهمها بنشر أخبار زائفة.

وقال الرئيس الأميركي في منشور على موقع تروث سوشيال إنه قرر منع هذه المنظمات من البيت الأبيض لنشرها ما وصفه بأخبار كاذبة.

وقال: "يسرني أن أعلن، اعتباراً من الآن، حظري لشبكة CNN الإخبارية المزيفة، وMSNOW (التي غيرت اسمها مؤخراً من MSNBC بسبب انخفاض نسبة المشاهدة والمصداقية!)، وموقع Politico (الذي تلقى اشتراكًا غير قانوني ومثيرًا للسخرية بقيمة 8 ملايين دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق، مباشرة من حكومة الولايات المتحدة، في عهد جو بايدن، لإبقائه "على قيد الحياة". يبدو لي هذا فسادًا!)، من البيت الأبيض نتيجة "نشرهم" المستمر للأخبار الكاذبة!".

وهدد ترامب بحظر مزيد من المؤسسات الإعلامية قائلا: "لا ينبغي لوسائل الإعلام أن تنشر أو تنشر باستمرار الأكاذيب والخرافات عند تغطيتها لرئيس الولايات المتحدة، أو إدارة ترامب، أو الولايات المتحدة الأميركية. سيتم حظر وسائل إعلام أخرى تنشر الأخبار الكاذبة لاحقًا".

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