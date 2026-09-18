تحرك سوري لمتابعة إعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل

أجرى الشيباني، جولة ميدانية داخل مطار الدولي، والتقى مسؤولين روسا لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن الوجود الروسي على الساحل السوري.

وقالت الخارجية السوري، إن الشيباني أجرى الجولة برفقة رئيس اللواء علي النعسان، وقائد القوى الجوية العميد عاصم هواري وقائد القوى البحرية ورئيس الاستخبارات العسكرية العميد حمزة الحميدي.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيباني "عقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين من ، وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والوقوف على سير الخطوات التنفيذية المتفق عليها".ولم يذكر البيان أسماء المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع أو تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين.

وتأتي هذه الجولة بعد يومين من زيارة تفقدية قام بها قادة إلى مطار اللاذقية المعروف أيضا بمطار حميميم، شملت مباحثات مع المسؤولين العسكريين الروس.