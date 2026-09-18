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عربي-دولي

تحرك سوري لمتابعة إعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل

Lebanon 24
18-09-2026 | 16:10
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أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي، والتقى مسؤولين روسا لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن الوجود الروسي على الساحل السوري.

وقالت الخارجية السوري، إن الشيباني أجرى الجولة برفقة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، وقائد القوى الجوية العميد عاصم هواري وقائد القوى البحرية العميد محمد السعود ورئيس الاستخبارات العسكرية العميد حمزة الحميدي.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيباني "عقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين من جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والوقوف على سير الخطوات التنفيذية المتفق عليها".ولم يذكر البيان أسماء المسؤولين الروس الذين شاركوا في الاجتماع أو تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين.

وتأتي هذه الجولة بعد يومين من زيارة تفقدية قام بها قادة الجيش السوري إلى مطار اللاذقية المعروف أيضا بمطار حميميم، شملت مباحثات مع المسؤولين العسكريين الروس.

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