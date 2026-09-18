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عربي-دولي

الاعتداءات الحوثية على السعودية مستمرة.. تحذيرات في عدة مناطق

Lebanon 24
18-09-2026 | 23:07
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الاعتداءات الحوثية على السعودية مستمرة.. تحذيرات في عدة مناطق
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حذرت السلطات السعودية، السبت، من خطر محتمل في عدد من المناطق، بينها الرياض، قبل أن تعلن لاحقاً زواله.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن المنصة الوطنية للإنذار المبكر أطلقت في ساعات الصباح إنذارات في عدة مناطق للتحذير من خطر محتمل، قبل أن تعلن المنصة لاحقاً انتهاء الخطر.

وشملت التحذيرات محافظات الخرج وفرسان وخميس مشيط وينبع والطائف وجدة، إضافة إلى مدينتي الرياض وأبها.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من حوادث مرتبطة بهجمات حوثية على السعودية. فقد قُتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس في محافظة الطائف، جراء سقوط شظايا طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون، وفق الدفاع المدني.

والأربعاء، أعلنت السعودية اعتراض طائرة مسيّرة معادية أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، إن هذه المحاولة هي الثانية لاستهداف مكة، بعد محاولة إطلاق صاروخ باليستي في 27 تموز 2017.

والثلاثاء، أصيب 13 شخصاً في اعتداءات حوثية استهدفت مواقع مدنية في عدة مدن سعودية. وقال المالكي إن استمرار هذه الاعتداءات المتعمدة والمتكررة يعكس نهج الحوثيين في التصعيد واستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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