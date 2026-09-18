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إقتصاد

تركيا تلغي ترخيص فرع بنك إيراني في إسطنبول

Lebanon 24
18-09-2026 | 23:09
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تركيا تلغي ترخيص فرع بنك إيراني في إسطنبول
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ألغت تركيا ترخيص تشغيل فرع "بنك ملت" الإيراني في إسطنبول، في خطوة تأتي بالتزامن مع تشديد الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على طهران.
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وأفاد إشعار نشرته الجريدة الرسمية، السبت، بأن هيئة تنظيم ومراقبة المصارف التركية قررت إلغاء ترخيص تشغيل الفرع المركزي لبنك ملت، الذي يقع مقره الرئيسي في طهران.

وأوضح الإشعار أن القرار استند إلى بند في قانون البنوك التركي يتيح إلغاء أو سحب ترخيص أي بنك إذا اعتُبر أن استمرار نشاطه يشكل خطراً على حقوق المودعين أو أمن واستقرار النظام المالي، من دون الإشارة إلى العقوبات الأميركية أو إلى مشكلات تشغيلية.

وفي وقت سابق من الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك استثماري تركي صغير وشركتين تابعتين له.

كما أعلنت الوزارة أن تركيا وعُمان قررتا وقف رحلات شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" إلى البلدين، عقب مباحثات معهما بشأن الالتزام بالإجراءات الأميركية المفروضة على إيران. (العين الاخبارية)
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