تركيا تلغي ترخيص فرع بنك إيراني في إسطنبول

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ألغت ترخيص تشغيل فرع "بنك ملت" في إسطنبول، في خطوة تأتي بالتزامن مع تشديد ضغوطها الاقتصادية على طهران.وأفاد إشعار نشرته الجريدة الرسمية، السبت، بأن هيئة تنظيم ومراقبة المصارف قررت إلغاء ترخيص تشغيل الفرع المركزي لبنك ملت، الذي يقع مقره في طهران.وأوضح الإشعار أن القرار استند إلى بند في قانون البنوك يتيح إلغاء أو سحب ترخيص أي بنك إذا اعتُبر أن استمرار نشاطه يشكل خطراً على حقوق المودعين أو أمن واستقرار النظام المالي، من دون الإشارة إلى الأميركية أو إلى مشكلات تشغيلية.وفي وقت سابق من الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك استثماري صغير وشركتين تابعتين له.كما أعلنت الوزارة أن تركيا وعُمان قررتا وقف رحلات شركة الطيران "ماهان إير" إلى البلدين، عقب مباحثات معهما بشأن الالتزام بالإجراءات الأميركية المفروضة على . (العين الاخبارية)