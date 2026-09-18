أميركا تسيطر على جزيرة "غرينلاند" أمنيًا!

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وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن الاتفاق يمنع أي "أعداء للولايات المتحدة" من إقامة قواعد أو وجود عسكري أو تنفيذ استثمارات حساسة في غرينلاند من دون موافقة الخطية، مشيراً إلى أن الاتفاق لا يتضمن تاريخاً لانتهائه.وأضاف أن الاتفاق يضمن للولايات المتحدة "إلى الأبد" القدرة على القيام بما هو ضروري لحماية أمن غرينلاند والولايات المتحدة.من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إن الاتفاق المقرر توقيعه الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "مفيد لحلف الناتو وأوروبا"، معتبرة أنه يعزز الأمن المشترك في القطب وشمال المحيط الأطلسي.وأكدت فريدريكسن أن الاتفاق يعترف بسيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير، على أن يخضع بعد توقيعه للإجراءات البرلمانية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.بدوره، أعرب رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن عن رضاه عن الاتفاق، مشيراً إلى أنه "يعترف بمصالح غرينلاند ومكانتنا في التعاون الدولي".ومنذ عودته إلى في كانون الثاني 2025، كرر ترامب تأكيده على أهمية سيطرة واشنطن على غرينلاند لأسباب استراتيجية، ما أثار قلق الدنمارك وحلف شمال الأطلسي.وأفادت وسائل إعلام عدة بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إنشاء ثلاث قواعد عسكرية جديدة في جنوب غرينلاند، إلى جانب قاعدة بيتوفيك الموجودة في شمال الجزيرة.