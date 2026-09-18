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إقتصاد

واشنطن تشدد العقوبات على روسيا وتوافق على صفقة أسلحة لأوكرانيا

Lebanon 24
18-09-2026 | 23:18
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واشنطن تشدد العقوبات على روسيا وتوافق على صفقة أسلحة لأوكرانيا
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اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوتين متزامنتين تجاه الحرب في أوكرانيا، بتوقيع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا، والموافقة على صفقة أسلحة أميركية لكييف بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض إن ترامب وقّع الجمعة مشروع قانون العقوبات ليصبح نافذاً، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على صفقة الأسلحة لصالح أوكرانيا.

ويستهدف قانون العقوبات قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، إضافة إلى الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين الروس، كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت بتوقيع القانون، موجهاً الشكر إلى ترامب وأعضاء الكونغرس على دعمهم وإقراره.

وفي موازاة ذلك، أوضحت الخارجية الأميركية أن صفقة الأسلحة، البالغة قيمتها نحو 2.7 مليار دولار، تهدف إلى تطوير أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية وتوفير المعدات والخدمات المرتبطة بها.

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