واشنطن تشدد العقوبات على روسيا وتوافق على صفقة أسلحة لأوكرانيا

اتخذت إدارة الرئيس الأميركي خطوتين متزامنتين تجاه الحرب في ، بتوقيع قانون يفرض عقوبات جديدة على ، والموافقة على صفقة أسلحة أميركية لكييف بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار.

وقال إن وقّع الجمعة مشروع قانون ليصبح نافذاً، فيما أعلنت الأميركية الموافقة على صفقة الأسلحة لصالح أوكرانيا.

ويستهدف قانون العقوبات قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، إضافة إلى الرئيس وعدد من المسؤولين ، كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت بتوقيع القانون، موجهاً الشكر إلى ترامب وأعضاء الكونغرس على دعمهم وإقراره.

وفي موازاة ذلك، أوضحت الخارجية الأميركية أن صفقة الأسلحة، البالغة قيمتها نحو 2.7 مليار دولار، تهدف إلى تطوير أنظمة الدفاع الجوي وتوفير المعدات والخدمات المرتبطة بها.