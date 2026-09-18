ما الذي أغضب شقيقة كيم جونغ أون؟ هجوم على الوكالة الدولية ورسالة نووية حاسمة

اتهمت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري كيم جونج أون، بازدواجية المعايير، بعد أيام من اعتمادها قراراً ينتقد برنامج بيونغ يانغ .

وقالت كيم، في بيان نشرته المركزية السبت، إن "وجهة نظر الوكالة المتحيزة ومعاييرها المزدوجة" تشكل "العامل الأساسي الذي يتسبب في انهيار النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية".

واتهمت الوكالة بتجاهل "أنشطة الانتشار النووي الصارخة للولايات المتحدة وخطة الجنوبية لإدخال غواصات نووية"، مقابل اعتماد قرار ضد ما وصفته بـ"الأنشطة النووية الدفاعية والشرعية" لكوريا الشمالية.

وفي بيان منفصل، رفضت الكورية الشمالية القرار، مؤكدة أن وضع بلادها كقوة نووية "لا رجعة فيه ومدعوم بقدراتها الرادعة النووية".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونج أون أجرى جولة تفقدية استمرت ثلاثة أيام لمصانع الذخيرة الرئيسية هذا الأسبوع، وقال إن جهود بلاده لتحديث قدراتها الدفاعية تحدث "تغيرا كبيرا" في تكوين ووسائل قواتها المسلحة.

ويقول محللون إن تعمل على تطوير جيشها بمساعدة روسية منذ توقيع البلدين معاهدة دفاع متبادل عام 2024، مشيرين إلى أن الخبرة القتالية التي اكتسبتها قوات بيونغ يانغ المشاركة في الحرب في ساهمت في هذه الجهود.

كما ألقى كيم الجمعة محاضرة خلال دورة تدريبية للعاملين في الدعاية في بيونغ يانغ، دعا فيها إلى أن تكون "الحرب الأيديولوجية" الحديثة مبتكرة وخلاقة وهجومية، بدلاً من تكرار الأساليب القديمة.