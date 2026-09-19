تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

في فلوريدا.. تفشٍّ غير مسبوق لحمى الضنك

Lebanon 24
19-09-2026 | 03:58
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في فلوريدا.. تفشٍّ غير مسبوق لحمى الضنك
في فلوريدا.. تفشٍّ غير مسبوق لحمى الضنك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد ولاية فلوريدا الأميركية واحدة من أسوأ موجات حمى الضنك منذ عقود، بعدما أكدت السلطات الصحية تسجيل وفاة مرتبطة بالمرض، بالتزامن مع ارتفاع لافت في عدد الإصابات المحلية.

وبحسب وكالة "AP"، أعلنت وزارة الصحة في فلوريدا الجمعة تسجيل الوفاة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، فيما أفادت تقارير محلية بأن الضحية امرأة مسنة من مدينة تامبا توفيت في 4 أيلول.
Advertisement

وسجلت مقاطعة هيلزبورو وحدها أكثر من 130 إصابة محلية منذ بداية العام، رغم أنها لا تسجل عادة سوى عدد محدود جداً من الحالات.

وقال المتحدث باسم المقاطعة كريس ويلكرسون إن الوضع "غير معتاد بشكل كبير" بالنسبة للمنطقة.

وبلغ إجمالي الإصابات المحلية بحمى الضنك في فلوريدا هذا العام 152 حالة، وفق وزارة الصحة في الولاية، ما يجعل 2026 ثاني أعلى عام من حيث الإصابات المحلية المسجلة، بعد عام 2023 الذي شهد نحو 200 حالة.

وحمى الضنك مرض فيروسي ينتقل بواسطة أنواع من البعوض تنشط في الطقس الدافئ. ويرى خبراء أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير الظروف المناخية يساعدان هذه الحشرات على التوسع جغرافياً والتكاثر خلال فترات أطول.

ويرجح مسؤولون صحيون أن تكون الظروف الجوية الأخيرة في فلوريدا قد وفرت بيئة مناسبة لتكاثر البعوض الناقل للفيروس.

ولعقود، كانت معظم حالات الضنك في الولايات المتحدة تُسجل لدى أشخاص أصيبوا بالفيروس أثناء السفر إلى الخارج، إلى جانب إصابات محلية في بورتوريكو. لكن فلوريدا بدأت منذ سنوات تشهد انتقالاً محلياً متزايداً.

ولا تظهر أعراض على كثير من المصابين، ما يعني أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى من الحالات المسجلة رسمياً.

أما الحالات التي تظهر عليها أعراض، فقد تعاني الصداع والحمى وأعراضاً شبيهة بالإنفلونزا، بينما يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة إلى نزيف خطير أو صدمة دورانية وحتى الوفاة.

وعالمياً، تم تسجيل أكثر من 2.2 مليون إصابة بحمى الضنك منذ بداية العام، مع نحو 1200 وفاة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وفي الولايات المتحدة، سُجلت قرابة 1500 إصابة محلية، معظمها في بورتوريكو، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".

ويتركز التفشي الحالي في مناطق تقع شمال مدينة تامبا، حيث تعمل فرق مكافحة البعوض نهاراً وليلاً على رش المبيدات وفحص المنازل والممتلكات بحثاً عن المياه الراكدة، بما في ذلك الإطارات القديمة التي يمكن أن تتحول إلى بؤر لتكاثر البعوض.

وقال باولو بيكورا، المسؤول في خدمات مكافحة البعوض في مقاطعة هيلزبورو، إن العينات الحديثة من البعوض لم تعد تظهر وجود الفيروس، ما قد يشير إلى تراجع احتمال ظهور إصابات جديدة.

لكن خبراء يحذرون من أن الخطر لن يختفي تماماً. وقال مايكل فون فريكن، الأستاذ المشارك في الصحة البيئية والعالمية في جامعة فلوريدا، إن وفرة أنواع البعوض القادرة على نقل الضنك في الولاية تجعل تكرار مثل هذه الموجات أكثر احتمالاً مستقبلاً.

وأضاف أن هذا النوع من التفشي قد يصبح "واقعاً جديداً" في فلوريدا مع استمرار الظروف المناخية الملائمة لانتشار البعوض والفيروس.
مواضيع ذات صلة
تحول غير مسبوق في لبنان؟ تقرير عن إيران وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع غير مسبوق قد يجمع بوتين وشي وترامب
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس يشن هجوماً غير مسبوق على قيادة الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل غير مسبوق
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

منظمة الصحة العالمية

الولايات المتحدة

وزارة الصحة

المقاطعة

الكشف عن

الفيروس

التزام

القادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:13 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:01 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-09-19
Lebanon24
05:13 | 2026-09-19
Lebanon24
05:01 | 2026-09-19
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19
Lebanon24
04:55 | 2026-09-19
Lebanon24
04:50 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24