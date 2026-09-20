الخارجية القطرية: الأمن الدائم لا يُبنى عبر دورات التصعيد

أكد رئيس الوزراء الشيخ ، أن الأمن الدائم في المنطقة "لا يمكن بناؤه من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد"، أو عبر ترتيبات تترك عرضة لانعدام الأمن.

وأضاف أن قطر عملت مع شركائها إقليمياً ودولياً لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة وخفض التوتر، مشدداً على ضرورة بناء الثقة ومعالجة مصادر التوتر.

وأكد أن قطر ستواصل العمل من خلال الدبلوماسية من أجل استقرار المنطقة، وستظل "شريكاً ملتزماً بالوساطة، ومورداً موثوقاً للطاقة، وشريكاً استثمارياً".