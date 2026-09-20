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عربي-دولي

انفجارات قرب مطار أربيل.. وهذا ما جرى

Lebanon 24
20-09-2026 | 11:40
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أُسقطت طائرة مسيرة قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، الأحد، وفق ما أفادت مصادر أمنية لوكالة رويترز.
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وقالت المصادر إن الدفاعات الجوية أسقطت المسيرة في محيط المطار، من دون الكشف حتى الآن عن مصدرها أو الجهة التي أطلقتها.

ولم ترد في المعلومات الأولية تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث، كما لم يتضح الهدف المحتمل للمسيرة.
وبالتزامن، نقلت وكالة فرانس برس حدوث دوى انفجار قرب مطار أربيل، حيث تتمركز قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، وفق ما أفاد صحافيون من الوكالة.
وفي تطور لاحق، أوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، بحسب مراسل "العربية" أن "الانفجارين اللذين سُمع دويهما في أربيل ناجمان عن تدريبات عسكرية ونشاط أمني"، في توضيح جاء بالتزامن مع الأنباء عن إسقاط طائرة مسيّرة قرب مطار أربيل.

ولم يقدم الجهاز، في التصريح الأولي، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التدريبات أو النشاط الأمني، فيما كان قد أُعلن في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية مسيّرة قرب المطار.

ويأتي الحادث وسط حالة من التوتر الأمني في المنطقة، فيما لم تدر، وفق المعلومات المتاحة حتى الآن، تفاصيل رسمية إضافية من السلطات العراقية أو حكومة إقليم كردستان بشأن الواقعة.
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