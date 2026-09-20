انفجارات قرب مطار أربيل.. وهذا ما جرى

أُسقطت طائرة مسيرة قرب مطار أربيل في ، الأحد، وفق ما أفادت مصادر أمنية لوكالة .وقالت المصادر إن الدفاعات الجوية أسقطت المسيرة في محيط ، من دون الكشف حتى الآن عن مصدرها أو الجهة التي أطلقتها.ولم ترد في المعلومات الأولية تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث، كما لم يتضح الهدف المحتمل للمسيرة.

وبالتزامن، نقلت حدوث دوى انفجار قرب مطار أربيل، حيث تتمركز قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة في المتمتع بحكم ذاتي، وفق ما أفاد صحافيون من الوكالة.وفي تطور لاحق، أوضح جهاز في إقليم كردستان العراق، بحسب مراسل "العربية" أن "الانفجارين اللذين سُمع دويهما في أربيل ناجمان عن تدريبات عسكرية ونشاط أمني"، في توضيح جاء بالتزامن مع الأنباء عن إسقاط طائرة مسيّرة قرب مطار أربيل.ولم يقدم الجهاز، في التصريح الأولي، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التدريبات أو النشاط الأمني، فيما كان قد أُعلن في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية مسيّرة قرب المطار.ويأتي الحادث وسط حالة من التوتر الأمني في المنطقة، فيما لم تدر، وفق المعلومات المتاحة حتى الآن، تفاصيل رسمية إضافية من السلطات أو حكومة إقليم كردستان بشأن الواقعة.