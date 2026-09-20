سوريا وأوكرانيا تتعاونان لتسريع إزالة الألغام

وقعت وكييف، الأحد، اتفاقية تهدف إلى تسريع إزالة الألغام في ، وإعادة تأهيل المناطق الزراعية.

وقالت قناة "الإخبارية " الرسمية: "توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام في وزارة الطوارئ وإدارة ، والمركز الإنساني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب التابع لوزارة الاقتصاد والبيئة "، دون تحديد مكان التوقيع أو أسماء المسؤولين الذين أبرموا الاتفاقية.

وأوضحت القناة أن "الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الأوكرانية في نزع الألغام والمسح التقني للأراضي الملوثة، ولا سيما المناطق الزراعية".

وأضافت أن "الاتفاقية تؤسس لتنظيم زيارات ميدانية لفرق وخبراء أوكرانيين إلى سوريا، للاطلاع على المناطق ذات التلوث المرتفع بالألغام ومخلفات الحرب".

وأكدت أن "الاتفاقية تهدف إلى تسريع إزالة الألغام، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، ودعم التعافي وإعادة الإعمار".

وتواصل الجهات المعنية في سوريا ومنظمات دولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعمالها الميدانية في عدة مناطق في البلاد، للكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها الحرب.

ووفق بيانات المرصد الدولي للألغام الأرضية، تسببت الذخائر غير المنفجرة في سوريا منذ العام 2011 بمقتل أو إصابة أكثر من 13 ألف شخص.

ومن حين لآخر، تعلن السلطات السورية سقوط قتلى أو إصابات من جراء انفجار مخلفات من الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع على البلاد لمدة 14 عاما (2011- 2024).