غوتيريش: ندين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية

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أكد أنطونيو غوتيريش، الأحد، إدانته الشديدة للهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية في ، مشدداً في مقابلة خاصة مع "العربية" و"الحدث" على ضرورة ضمان حرية الملاحة واحترام قواعد القانون الدولي في المضائق والممرات البحرية.وقال غوتيريش إن "تدين بشدة" الهجمات الحوثية على البنية التحتية في ، مؤكداً في الوقت نفسه أن الهجمات التي تستهدف السفن السعودية "غير مقبولة على الإطلاق".وتأتي تصريحات بعد تصعيد شهدته الأيام الأخيرة، إذ أعلنت السعودية اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه ، فيما تحدث التحالف عن محاولات أخرى لاستهداف مواقع مدنية في مدن سعودية. كما تبنى الحوثيون هجمات على منشآت سعودية.وكان غوتيريش قد التقى، السبت، الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي على هامش اجتماعات ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ، وأدان الجانبان هجمات الحوثيين على السعودية واستهداف المنشآت المدنية، محذرين من انعكاس ذلك على أمن المنطقة واستقرارها.