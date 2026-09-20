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عربي-دولي

غوتيريش: ندين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية

Lebanon 24
20-09-2026 | 13:14
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غوتيريش: ندين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إدانته الشديدة للهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية في السعودية، مشدداً في مقابلة خاصة مع "العربية" و"الحدث" على ضرورة ضمان حرية الملاحة واحترام قواعد القانون الدولي في المضائق والممرات البحرية.
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وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة "تدين بشدة" الهجمات الحوثية على البنية التحتية في المملكة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الهجمات التي تستهدف السفن السعودية "غير مقبولة على الإطلاق".

وتأتي تصريحات الأمين العام بعد تصعيد شهدته الأيام الأخيرة، إذ أعلنت السعودية اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، فيما تحدث التحالف عن محاولات أخرى لاستهداف مواقع مدنية في مدن سعودية. كما تبنى الحوثيون هجمات على منشآت سعودية.

وكان غوتيريش قد التقى، السبت، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي على هامش اجتماعات الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأدان الجانبان هجمات الحوثيين على السعودية واستهداف المنشآت المدنية، محذرين من انعكاس ذلك على أمن المنطقة واستقرارها.
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