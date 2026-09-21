بعد الاعتداء على سائقها.. يمني يستولي على حافلة في بريطانيا

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وقالت صحيفة " إكسبرس" نقلاً عن مصادر أمنية إن الشاب مواطن يمني يدعى علي بالحاض، يبلغ من العمر 33 عاماً، كان يتواجد في منطقة "تيلفورد"، قبل نحو أسبوع.



ووجهت للشاب اليمني اتهامات شملت "الاستيلاء على مركبة بالعنف الشديد، والاعتداء، والشروع في إلحاق أذى جسدي جسيم، وقيادة مركبة بتهور، والسطو، والسرقة من متجر، والتهديد بالقتل، و3 تهم تتعلق بالتسبب في أضرار جنائية".



وذكرت شرطة " " أن عناصرها تلقوا بلاغاً في حوالي الساعة 6:37 من مساء يوم الجمعة للتوجه إلى شارع "كورت" في منطقة "مادلي" بمدينة "تيلفورد"، وتمكنت من اعتقال المتهم واحتجازه احتياطياً.



ووثق مقطع مصور تداولته حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي في ، الواقعة التي جرى فيها الاعتداء على سائق حافلة بريطاني الجنسية من أصول هندية سيخية. شهدت بلدة "تيلفورد" في منطقة "وست ميدلاندز" بمقاطعة "شوبشاير" حادثة صادمة حين اعتدى شاب يمني بشكل مروع على سائق حافلة للنقل العام.وقالت صحيفة " إكسبرس" نقلاً عن مصادر أمنية إن الشاب مواطن يمني يدعى علي بالحاض، يبلغ من العمر 33 عاماً، كان يتواجد في منطقة "تيلفورد"، قبل نحو أسبوع.ووجهت للشاب اليمني اتهامات شملت "الاستيلاء على مركبة بالعنف الشديد، والاعتداء، والشروع في إلحاق أذى جسدي جسيم، وقيادة مركبة بتهور، والسطو، والسرقة من متجر، والتهديد بالقتل، و3 تهم تتعلق بالتسبب في أضرار جنائية".وذكرت شرطة " " أن عناصرها تلقوا بلاغاً في حوالي الساعة 6:37 من مساء يوم الجمعة للتوجه إلى شارع "كورت" في منطقة "مادلي" بمدينة "تيلفورد"، وتمكنت من اعتقال المتهم واحتجازه احتياطياً.ووثق مقطع مصور تداولته حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي في ، الواقعة التي جرى فيها الاعتداء على سائق حافلة بريطاني الجنسية من أصول هندية سيخية.

وأقدم المهاجم، البالغ من العمر 33 عاماً، على الاعتداء على السائق بالضرب والركل قبل اقتلاع صندوق النقود الخاص بالحافلة وإلقائه بوجه السائق وبعدها حاول إلقاء لوح زجاجي بوجه السائق الذي ألجمته الصدمة.



وأجبر المعتدي السائق على الخروج من الحافلة قبل الاستيلاء على الحافلة وقيادتها بسرعة جنونية وتهور بالاتجاه المعاكس للسير.



وأثناء قيادته عكس الاتجاه، اصطدمت الحافلة بعدة سيارات كانت متوقفة في الطريق ما أثار حالة من الرعب والهلع بين المارة والركاب، قبل أن تصل وتعتقل الشاب. (إرم نيوز)