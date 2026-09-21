تجدد انفجارات مستودع ذخيرة للجيش السوري جنوب حلب

تجددت الانفجارات، اليوم الاثنين، في أحد مواقع الجيش العربي السوري بمحيط بلدة جنوب حلب.

Advertisement

وأفادت قناة "الإخبارية " بأن الشرطة العسكرية انتشرت في محيط الموقع لتأمينه بالتعاون مع الجهات المختصة، فيما باشرت وحدات الهندسة العسكرية التعامل مع موقع الانفجار والمناطق المحيطة به.

وأشارت القناة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية، واقتصار الأضرار على الماديات.

وكانت بلدة العيس قد شهدت فجر اليوم انفجارات قوية داخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش السوري في منطقة الهضبة، ترافقت مع انفجارات متتالية وتطاير شظايا في المناطق المحيطة، ما أعاق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ.

وفي وقت سابق، وجهت السورية وحداتها بقطع الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار، حفاظاً على سلامة المواطنين وتسهيل وصول فرق الإسعاف والفرق المختصة.