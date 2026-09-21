تطبيق عربي بـ100 مليون دولار في إسرائيل.. هذه قصّته

نشرت شبكة "CNN" الأميركية تقريراً سلّطت فيه الضوء على تطبيق "Haat" (هات)، الذي انطلق من مدينة أم الفحم لمعالجة مشكلات واجهها المواطنون العرب في خدمات التوصيل والدفع الإلكتروني، قبل أن يتحول إلى شركة تُقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، وفقاً للشركة.

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وبدأت الفكرة عام 2019 على يد حسن عباسي، بعدما واجه صعوبة في طلب وجبة إلى منزله في أم الفحم بسبب عجز عامل التوصيل عن تحديد العنوان. وكانت المشكلة تتكرر في بلدات وأحياء عربية كثيرة، حيث تفتقر بعض الشوارع إلى أسماء واضحة والمنازل إلى أرقام، فيما تعتمد العناوين أحياناً على أسماء الأحياء والعائلات والمعالم المحلية.





إلى جانب مشكلة العناوين، برزت عقبة أخرى هي الدفع الإلكتروني. فبحسب التقرير، لا يمتلك عدد من السكان بطاقات مصرفية، في حين تعتمد تطبيقات توصيل كبرى، مثل "Wolt"، على الدفع بالبطاقات.





من هنا، أطلق عباسي تطبيق "Haat"، وتعني بالعربية "هات"، جامعاً بين الطلب عبر الهاتف والدفع نقداً عند الاستلام.

وانطلق التطبيق من أم الفحم، ثم توسع إلى بلدات عربية مجاورة، قبل أن يشهد نمواً كبيراً خلال جائحة . واليوم، يعمل "Haat" في نحو 50 مدينة، ويتعاون مع أكثر من 10 آلاف مطعم ومتجر، ويشغّل أكثر من 500 عامل توصيل، فيما تقول الشركة إن قيمتها تجاوزت 100 مليون دولار.





ولم تقتصر خدمات التطبيق على توصيل الطعام. فقد استخدمت الشركة بيانات مسارات سائقيها وتقنيات التعلم الآلي لتحديد طرق وأحياء ومبانٍ ومداخل لم تكن تظهر بدقة على تطبيقات الملاحة التقليدية. وتقول "Haat" إن خرائطها تتضمن طرقاً أكثر بنسبة 30% في المناطق التي تعمل فيها مقارنة بمنصات خرائط أخرى. ولم تقتصر خدمات التطبيق على توصيل الطعام. فقد استخدمت الشركة بيانات مسارات سائقيها وتقنيات التعلم الآلي لتحديد طرق وأحياء ومبانٍ ومداخل لم تكن تظهر بدقة على تطبيقات الملاحة التقليدية. وتقول "Haat" إن خرائطها تتضمن طرقاً أكثر بنسبة 30% في المناطق التي تعمل فيها مقارنة بمنصات خرائط أخرى.





وفي أم الفحم، ساهمت هذه البيانات في دعم مشروع للسلطات المحلية لتسمية الشوارع وترقيم المنازل، بعدما كانت عمليات البريد والتوصيل وحتى بعض تواجه صعوبات في تحديد العناوين.





كذلك، أتاح التطبيق للمطاعم والمتاجر المحلية الوصول إلى زبائن خارج نطاق أحيائها التقليدية. ومن الأمثلة مطعم "Krunchy Chicken"، الذي بدأ بفرع واحد في باقة الغربية قبل أن يتوسع، مستفيداً، بحسب إدارته، من الظهور عبر التطبيق وإمكانية الدفع نقداً.





ووسّعت "Haat" خدماتها أيضاً لتتيح دفع بعض فواتير الخدمات والهواتف نقداً، قبل أن تدخل أخيراً سوق ، حيث تواجه "Wolt"، اللاعب المهيمن على سوق توصيل الطعام في .