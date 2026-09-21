تحقيق إسرائيلي يكشف مقتل مسنّة فلسطينية برصاص ضابط أثناء إجلائها في غزة

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وبحسب التحقيق، عثر الجنود على المسنّة في حالة صحية وجسدية متدهورة ولا تشكل خطراً عليهم، فقرروا إجلاءها. ووُضعت، وهي مقيدة ومعصوبة العينين، داخل مركبة "هامفي" برفقة ثلاثة جنود، قبل أن يوقف الضابط المركبة خلال الطريق ويُخرجها ويطلق النار عليها، ثم يواصل سيره.وقال جنديان كانا برفقة الضابط إنهما فوجئا بما حدث، فيما أبلغهما أن تصرفه جاء بناءً على "أوامر من لاسري".ووقعت الحادثة خلال العمليات في وجنوب القطاع، حيث كانت القوات تنفذ أوامر بإخلاء مناطق واسعة. ووصف جندي مطلع على القضية ما حدث بأنه "إعدام" لامرأة مسنّة كانت بحاجة إلى الإجلاء.وربط التحقيق اسم لاسري بواقعة أخرى كشف عنها "همكوم" في شباط 2025، تتعلق باستخدام فلسطيني في الثمانينيات من عمره "درعاً بشرياً". وبحسب شهادات، أُجبر الرجل على تفتيش منازل والتقدم أمام الجنود بعد وضع سلك متصل بعبوة ناسفة حول عنقه.وقال الموقع إن الرجل وزوجته قُتلا لاحقاً برصاص جنود من وحدة أخرى، بعدما سُمح لهما بالمغادرة، مشيراً إلى أن الكتيبة 50 لم تُبلغ القوات الأخرى بخروجهما.وفي 16 أيلول، فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية فحصاً للادعاءات بحق لاسري، وتواصل ضابط من الوحدة المختصة مع الموقع للحصول على المواد التي استند إليها التحقيق والاستفسار عن إمكانية الإدلاء بشهادات.وكانت الشرطة قد فتحت سابقاً تحقيقاً بشأن واقعة المسن الفلسطيني، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن التحقيق لا يزال مستمراً.وبحسب "همكوم"، واصل الضابط الذي أطلق النار على المسنّة خدمته وحصل لاحقاً على ترقية.أما لاسري، فأنهى مهمته نائباً لقائد الكتيبة 50 في صيف 2024، ثم التحق بدورات للقيادة والأركان وأُرسل للدراسة في مؤسسة على نفقة الجيش.