وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم... أبرز محطات مسيرته

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وكتب محمد بن راشد عبر منصة "إكس": "رحمك الله يا أخي، حللت عند رب كريم عظيم، تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد"، سائلاً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.وُلد الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عام 1950، وهو الشقيق الأصغر للشيخ محمد بن راشد والابن الرابع والأصغر لحاكم دبي الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. تخرّج من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست"، والتحق بالقيادة العسكرية للمنطقة الوسطى في دبي، قبل أن يتولى قيادتها.وشغل عدداً من المناصب الأمنية والاقتصادية والرياضية، بينها نائب رئيس شرطة دبي والأمن العام، كما ترأس مجموعة A.R.M. Holding ونادي الوصل الرياضي.ارتبط اسم الشيخ أحمد بن راشد بتاريخ نادي الوصل، الذي تأسس عام 1960 باسم "الزمالك" في منزل صغير بمنطقة زعبيل، قبل انتقاله إلى بيت الشيخة مديّة بنت سلطان تحت رعايته والشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم.وتولى الشيخ أحمد رئاسة النادي بعد طلب أحد أعضاء الفريق منه ذلك، وأسهم في تطويره ودعم مختلف الرياضات في .كما كان من أبرز المساهمين في تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عام 1988، وتولى رئاسته عند انطلاقه، قبل أن يرتبط اسمه لاحقاً ببدايات تأسيس فريق "الفيكتوري تيم" عام 1989.وفي سباقات الخيل، حقق حصانه "وصل" عام 1983 فوزاً في سباق الألفي غينيس الإيرلندي، ليصبح أول مالك إماراتي يحرز هذا السباق الكلاسيكي. وفي أوائل التسعينيات، أسس مضمار جبل علي، إلى جانب مركز "العاديات" ومركز دبي لسباق الخيل، دعماً لتطوير هذه الرياضة في الإمارات.