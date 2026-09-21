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عربي-دولي

الكرملين يربط صعود "البديل من أجل ألمانيا" بالتخلي عن الغاز الروسي

Lebanon 24
21-09-2026 | 09:36
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الكرملين يربط صعود البديل من أجل ألمانيا بالتخلي عن الغاز الروسي
الكرملين يربط صعود البديل من أجل ألمانيا بالتخلي عن الغاز الروسي photos 0
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قال الكرملين، الاثنين، إن تصدّر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف انتخابات في إحدى ولايات شمال شرق البلاد يرتبط إلى حد كبير بسياسة برلين في مجال الطاقة، ولا سيما التخلي عن الغاز الروسي الرخيص والاعتماد على مصادر أميركية أكثر تكلفة.

وألحق الفوز بالحزب المحافظ الرئيسي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس أسوأ نتيجة انتخابية له منذ عام 1949، وفق "رويترز".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني يعود بدرجة كبيرة إلى قرار برلين وقف شراء الغاز الروسي، واللجوء إلى إمدادات أغلى من دول أخرى، خصوصًا الولايات المتحدة، التي قد تتجاوز أسعارها أحيانًا أضعاف السعر في السوق الفورية.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت مصادر بأن كيريل ديميترييف، المبعوث الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقيادات في حزب "البديل من أجل ألمانيا" بدأوا التحضير لاجتماع العام المقبل لبحث إمكانية استئناف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا، فيما لم يعلّق الحزب أو ممثل ديميترييف على الأمر.

وتواجه ألمانيا صعوبات في التعافي من تداعيات توقف خطوط أنابيب "نورد ستريم" القادمة من روسيا، والتي خرجت عن الخدمة بعد انفجارات وقعت في أيلول 2022.

وقال بيسكوف إن بعض الألمان يبحثون عن بديل للسلطات الحالية بهدف تحسين أوضاعهم، معتبرًا أن ذلك "عملية طبيعية".

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