قال الكرملين، الاثنين، إن تصدّر حزب "البديل من أجل " اليميني المتطرف انتخابات في إحدى ولايات شمال شرق البلاد يرتبط إلى حد كبير بسياسة برلين في مجال الطاقة، ولا سيما التخلي عن الروسي الرخيص والاعتماد على مصادر أميركية أكثر تكلفة.

وألحق الفوز بالحزب المحافظ بزعامة المستشار فريدريش ميرتس أسوأ نتيجة انتخابية له منذ عام 1949، وفق " ".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني يعود بدرجة كبيرة إلى قرار برلين وقف شراء الغاز الروسي، واللجوء إلى إمدادات أغلى من دول أخرى، خصوصًا ، التي قد تتجاوز أسعارها أحيانًا أضعاف السعر في السوق الفورية.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت مصادر بأن كيريل ديميترييف، المبعوث الاقتصادي للرئيس الروسي ، وقيادات في حزب "البديل من أجل ألمانيا" بدأوا التحضير لاجتماع العام المقبل لبحث إمكانية استئناف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا، فيما لم يعلّق الحزب أو ممثل ديميترييف على الأمر.

وتواجه ألمانيا صعوبات في التعافي من تداعيات توقف خطوط أنابيب "نورد ستريم" من ، والتي خرجت عن الخدمة بعد انفجارات وقعت في أيلول 2022.

وقال بيسكوف إن بعض الألمان يبحثون عن بديل للسلطات الحالية بهدف تحسين أوضاعهم، معتبرًا أن ذلك "عملية طبيعية".