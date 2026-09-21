في تركيا... السماء تُمطر الأموال! (فيديو)

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🟠 Ankara Kızılay’da klip çekimi kaosa döndü! 🎬💸
📍 Çankaya’da bir binanın üst katlarından aşağıya para saçılması üzerine vatandaşlar caddeye akın etti.
📍 Yere saçılan paraları toplamak için yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. pic.twitter.com/L4hw15hU3y
— Güno Social (@gunosocial) September 20, 2026
🟠 Ankara Kızılay’da klip çekimi kaosa döndü! 🎬💸
📍 Çankaya’da bir binanın üst katlarından aşağıya para saçılması üzerine vatandaşlar caddeye akın etti.
📍 Yere saçılan paraları toplamak için yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. pic.twitter.com/L4hw15hU3y