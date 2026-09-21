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عربي-دولي

في تركيا... السماء تُمطر الأموال! (فيديو)

Lebanon 24
21-09-2026 | 10:04
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في تركيا... السماء تُمطر الأموال! (فيديو)
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 تجمع عشرات الأشخاص أسفل مبنى في منطقة تشانكايا في مدينة أنقرة التركية، لالتقاط النقود التي كانت تتساقط من نافذة إحدى طوابقه خلال تصوير "فيديو كليب" فني.

وأثارت الحادثة تفاعلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي مع تباين ردود الفعل بين المدونين حول سلوك المتجمعين أسفل المبنى وهم يلتقطون النقود، إذ اعتبر بعضهم أنها خطة من صُناع "الفيديو كليب". (ارم نيوز)
 
 
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