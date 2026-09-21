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عربي-دولي

بوتين والكمبيوتر... لقطة انتخابية تثير جدلاً تقنياً (صورة)

Lebanon 24
21-09-2026 | 11:11
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بوتين والكمبيوتر... لقطة انتخابية تثير جدلاً تقنياً (صورة)
بوتين والكمبيوتر... لقطة انتخابية تثير جدلاً تقنياً (صورة) photos 0
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أثار مقطع مصور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الإدلاء بصوته إلكترونياً في انتخابات مجلس الدوما اهتماماً واسعاً، لكن ليس بسبب عملية التصويت نفسها، بل بسبب جهاز الكمبيوتر الذي ظهر أمامه.

وبحسب موقع "TechSpot"، استخدم بوتين جهازاً من شركة "Dell" الأميركية، يُرجح أنه من طراز "Dell U3011"، يعمل بنظام "Windows"، رغم سنوات من سعي موسكو إلى تقليص اعتمادها على التكنولوجيا الغربية لصالح بدائل محلية.

ولفت الموقع إلى ظهور ما يبدو أنه شعار "Activate Windows" على الشاشة، ما يشير إلى أن نسخة النظام لم تكن مفعّلة في تلك اللحظة. لكنه أوضح أن ظهور هذه العبارة لا يعني بالضرورة أن النسخة غير مرخصة، إذ قد تظهر أيضاً عندما يفشل التفعيل رغم وجود ترخيص مشروع.

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وجاء الفيديو خلال انتخابات مجلس الدوما التي جرت بين 18 و20 أيلول.

وأثار استخدام "Windows" تحديداً بعض الاستغراب، خصوصاً أن روسيا دفعت خلال السنوات الماضية نحو أنظمة تشغيل محلية مثل "Astra Linux"، الذي يحظى بحصة كبيرة في سوق أنظمة التشغيل الروسية الصنع.

ولم يتوقف الجدل عند نوع الجهاز والنظام. فقد ركز مستخدمون على طريقة تعامل بوتين مع الكمبيوتر، إذ ظهر وهو يحدق في الشاشة ويتوقف لفترات قبل إتمام الخطوات، ما دفع "TechSpot" إلى وصفه بأنه بدا بعيداً عن الراحة في استخدام الجهاز.

وكانت تقارير قد أشارت في تموز 2026 إلى أن بوتين لا يزال لا يستخدم هاتفاً ذكياً، فيما قال المتحدث باسمه إن الأمر مرتبط باعتبارات أمنية وخصوصية.

ويرى التقرير أن المشهد يحمل مفارقة لافتة: ففي الوقت الذي تعمل فيه روسيا منذ أكثر من عقد على إحلال التكنولوجيا المحلية محل المنتجات الغربية، ظهر رئيسها وهو يصوت باستخدام جهاز أميركي ونظام تشغيل تابع لـ"Microsoft"، مع علامة تفعيل ظاهرة على الشاشة.

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