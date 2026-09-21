حطام مقذوفات مجهولة يصيب ناقلة غاز قرب مضيق هرمز

واصلت ناقلة غاز مسال رحلتها بعد إصابتها بحطام مقذوفات مجهولة أثناء إبحارها باتجاه الخروج من ، من دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية.

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وقالت "UKMTO" إن ربان الناقلة أبلغ عن الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساته. وأكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير وأن السفينة تتجه بصورة طبيعية إلى مينائها التالي.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في حادث منفصل وقع في وقت سابق، إصابة سفينة أخرى أثناء توجهها نحو المضيق، ما أدى إلى إصابة اثنين من طاقمها بجروح طفيفة، قبل أن تتابع رحلتها بقدرتها الذاتية.

وتأتي الواقعتان ضمن سلسلة حوادث شهدها محيط المضيق خلال الأيام الأخيرة. ففي 17 أيلول، سُجل حادث على الجانب العُماني من الممر البحري من دون إصابات أو تأثير بيئي، قبل أن تصاب ناقلة نفط بمقذوف مجهول في اليوم التالي، ما تسبب باندلاع حريق تمكن طاقمها من إخماده.

وتزامنت هذه التطورات مع تراجع حركة الملاحة، إذ أظهرت بيانات في 16 أيلول عبور أربع سفن فقط خلال ، مقارنة بمتوسط بلغ 18 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة. ودعت "UKMTO" السفن التجارية إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.