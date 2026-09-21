العراق يعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية امتثالاً للعقوبات الأميركية

بدأ ، فجر الثلاثاء، تعليق رحلات شركات الطيران امتثالاً لقرار الأميركية، ليصبح أول دولة تعلن تطبيق الحظر الذي فرضته على تلك الشركات.

وأكد مصدران حكوميان عراقيان لوكالة "فرانس برس" أن ستنفذ القرار، فيما أشار أحدهما إلى أن الدول التي ترفض الامتثال قد تواجه عقوبات مماثلة.

وكان الأميركي قد أعلن أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 أيلول، تحت وطأة الأميركية.

وأوضح بيسنت أن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه خطر الاستبعاد من نظام الدولار.

وفرضت ، في وقت سابق من أيلول، عقوبات على شركات الطيران الإيرانية المتبقية، إلى جانب جهات تدعم قطاع الطيران، بينها شركات تعمل خارج .

ويواجه الطيران منذ سنوات قيوداً حالت دون حصوله على الطائرات وقطع الغيار وخدمات الصيانة. (سكاي نيوز)