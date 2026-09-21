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عربي-دولي

العراق يعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية امتثالاً للعقوبات الأميركية

Lebanon 24
21-09-2026 | 13:05
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العراق يعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية امتثالاً للعقوبات الأميركية
العراق يعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية امتثالاً للعقوبات الأميركية photos 0
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بدأ العراق، فجر الثلاثاء، تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية امتثالاً لقرار وزارة الخزانة الأميركية، ليصبح أول دولة تعلن تطبيق الحظر الذي فرضته واشنطن على تلك الشركات.

وأكد مصدران حكوميان عراقيان لوكالة "فرانس برس" أن بغداد ستنفذ القرار، فيما أشار أحدهما إلى أن الدول التي ترفض الامتثال قد تواجه عقوبات مماثلة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 أيلول، تحت وطأة العقوبات الأميركية.

وأوضح بيسنت أن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه خطر الاستبعاد من نظام الدولار.

وفرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من أيلول، عقوبات على شركات الطيران الإيرانية المتبقية، إلى جانب جهات تدعم قطاع الطيران، بينها شركات تعمل خارج إيران.

ويواجه الطيران الإيراني منذ سنوات قيوداً حالت دون حصوله على الطائرات وقطع الغيار وخدمات الصيانة. (سكاي نيوز)

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