تضييق أميركي جديد... هل تزداد عزلة الطيران الإيراني؟

Advertisement

نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" أن تهديد بفرض عقوبات ثانوية على شركات خدمات الطيران التي تتعامل مع الناقلات قد يفرض قيوداً واسعة على حركة الطيران دولياً، في إطار مواصلة ضغوطها الاقتصادية على .وهدد الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، مقدمي خدمات الطيران حول العالم بعقوبات ثانوية في حال استمرار تعاملهم مع شركات الطيران الإيرانية، محذراً من أن هذه الشركات قد تواجه صعوبات في مواصلة عملياتها عالمياً اعتباراً من 23 أيلول.وقال بيسنت إن الشركات التي تقدم خدمات للطائرات الإيرانية قد تفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، موضحاً أن الإجراءات قد تطال خدمات أساسية مثل تزويد الطائرات بالوقود، وخدمات الهبوط، وبيع التذاكر.وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع السلطات المالية بشأن الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على .وتشغل إيران عدداً من شركات الطيران التي تسير رحلات دولية، بينها "إيران إير" و"ماهان إير" و"قشم إير". إلا أن محللين نقلت عنهم الصحيفة أشاروا إلى أن التأثير الأولي للعقوبات قد يبقى محدوداً بسبب الحضور الدولي المحدود لهذه الشركات، فيما يظل تطبيق القيود ومراقبة الالتزام بها تحدياً، خصوصاً في الدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع طهران.وتشمل الخدمات التي قد تتأثر الوقود ورسوم الهبوط وإيقاف الطائرات والخدمات الأرضية والشحن ومناولة الركاب، ما قد يزيد الصعوبات التشغيلية أمام الناقلات الإيرانية في المطارات الخارجية.وتأتي الخطوة ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي" التي تقول واشنطن إنها تهدف إلى قطع مصادر التمويل عن إيران، بعدما وسعت وزارة الخزانة الأميركية حملتها للعقوبات الثانوية وهددت بحرمان المؤسسات التي تواصل التعامل مع طهران من الوصول إلى الدولار.وبحسب التقرير، قد تؤدي هذه الإجراءات، في حال تطبيقها على نطاق واسع، إلى زيادة عزلة شركات الطيران الإيرانية عن حركة السفر الجوي الدولية ودفع إيران إلى الاعتماد بصورة أكبر على شركات الطيران الأجنبية.