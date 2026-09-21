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عربي-دولي

تضييق أميركي جديد... هل تزداد عزلة الطيران الإيراني؟

Lebanon 24
21-09-2026 | 16:36
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نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" أن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية على شركات خدمات الطيران التي تتعامل مع الناقلات الإيرانية قد يفرض قيوداً واسعة على حركة الطيران الإيراني دولياً، في إطار مواصلة واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران.
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وهدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، مقدمي خدمات الطيران حول العالم بعقوبات ثانوية في حال استمرار تعاملهم مع شركات الطيران الإيرانية، محذراً من أن هذه الشركات قد تواجه صعوبات في مواصلة عملياتها عالمياً اعتباراً من 23 أيلول.

وقال بيسنت إن الشركات التي تقدم خدمات للطائرات الإيرانية قد تفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، موضحاً أن الإجراءات قد تطال خدمات أساسية مثل تزويد الطائرات بالوقود، وخدمات الهبوط، وبيع التذاكر.

وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع السلطات المالية الصينية بشأن الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وتشغل إيران عدداً من شركات الطيران التي تسير رحلات دولية، بينها "إيران إير" و"ماهان إير" و"قشم إير". إلا أن محللين نقلت عنهم الصحيفة أشاروا إلى أن التأثير الأولي للعقوبات قد يبقى محدوداً بسبب الحضور الدولي المحدود لهذه الشركات، فيما يظل تطبيق القيود ومراقبة الالتزام بها تحدياً، خصوصاً في الدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع طهران.

وتشمل الخدمات التي قد تتأثر الوقود ورسوم الهبوط وإيقاف الطائرات والخدمات الأرضية والشحن ومناولة الركاب، ما قد يزيد الصعوبات التشغيلية أمام الناقلات الإيرانية في المطارات الخارجية.

وتأتي الخطوة ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي" التي تقول واشنطن إنها تهدف إلى قطع مصادر التمويل عن إيران، بعدما وسعت وزارة الخزانة الأميركية حملتها للعقوبات الثانوية وهددت بحرمان المؤسسات التي تواصل التعامل مع طهران من الوصول إلى الدولار.

وبحسب التقرير، قد تؤدي هذه الإجراءات، في حال تطبيقها على نطاق واسع، إلى زيادة عزلة شركات الطيران الإيرانية عن حركة السفر الجوي الدولية ودفع إيران إلى الاعتماد بصورة أكبر على شركات الطيران الأجنبية.
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