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عربي-دولي

تأخير وإلغاء مئات الرحلات.. شلل في مطارات أميركية!

Lebanon 24
21-09-2026 | 23:18
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تأخير وإلغاء مئات الرحلات.. شلل في مطارات أميركية!
تأخير وإلغاء مئات الرحلات.. شلل في مطارات أميركية! photos 0
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بعد انقطاع واسع في شبكة الاتصالات نجم عن خطأ أثناء أعمال بناء، شهدت مطارات الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أمس الاثنين، تأخيرا أو إلغاء مئات الرحلات الجوية، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون.

وفي هذا الإطار، قال وزير النقل الأميركي شون دافي، إن الرحلات استؤنفت قرابة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش في مطاري لاغوارديا بنيويورك وفيلادلفيا، فيما جرى تعليق الرحلات المتجهة إلى مطاري نيوآرك وجون إف كينيدي.
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وكتب دافي على منصة إكس أن طاقما تابعا لشركة أمتراك قطع عن طريق الخطأ كابل ألياف ضوئية في ولاية نيوجيرزي، ما أدى إلى انقطاع في الاتصالات وأجبر إدارة الطيران الفدرالية على تعليق الرحلات في شمال شرق البلاد.

وأظهرت بيانات "فلايت أوير" أنه بحلول الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش ألغيت 168 رحلة من مطار نيوآرك وتأخرت 97 أخرى، بينما سجل في مطار فيلادلفيا إلغاء 63 رحلة وتأخير 189.

وأوضح رئيس إدارة الطيران الفدرالية براين بيدفورد، أن الاضطراب نتج من مشكلتين متزامنتين، إذ اكتشف أولا انقطاع في خط الاتصالات الرئيس، قبل أن يتبين أيضا وجود عطل في خط الألياف الضوئية الاحتياطي، واصفا الضرر الذي أصاب الخط الاحتياطي بأنه "جسيم".

وتوقع بيدفورد إعادة تشغيل النظام الرئيس في وقت مبكر، أما إصلاح الخط الاحتياطي فيستغرق نحو 13 ساعة.
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