الخارجية الروسية: أوكرانيا لم تقترح عقد لقاء مع لافروف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي
، ألكسندر أليموف، أن أوكرانيا
لم تتقدم إلى روسيا
باقتراح لعقد لقاء على هامش الجمعية العامة
للأمم المتحدة. وقال: "لم يتقدموا إلينا بمثل هذه المقترحات".
وكان أليموف قد أبلغ "ريا نوفوستي" في وقت سابق أنه "لا توجد لقاءات مع ممثلين عن أوكرانيا في جدول أعمال وزير الخارجية
الروسي سيرغي لافروف
على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وسيمثل روسيا في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وفد يرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف
. ومن المتوقع أن يلقي كلمته في 26 أيلول الجاري.
يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه موسكو
وواشنطن حوارا مكثفا بشأن التسوية الأوكرانية
، حيث عقد المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات في موسكو وكييف مؤخرا.