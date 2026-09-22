الخارجية الروسية: أوكرانيا لم تقترح عقد لقاء مع لافروف

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أعلن نائب ، ألكسندر أليموف، أن لم تتقدم إلى باقتراح لعقد لقاء على هامش للأمم المتحدة. وقال: "لم يتقدموا إلينا بمثل هذه المقترحات".وكان أليموف قد أبلغ "ريا نوفوستي" في وقت سابق أنه "لا توجد لقاءات مع ممثلين عن أوكرانيا في جدول أعمال الروسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة".وسيمثل روسيا في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وفد يرأسه وزير الخارجية . ومن المتوقع أن يلقي كلمته في 26 أيلول الجاري.يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه وواشنطن حوارا مكثفا بشأن التسوية ، حيث عقد المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات في موسكو وكييف مؤخرا.