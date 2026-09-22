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عربي-دولي

برنامج الأغذية العالمي يكثّف استجابته لأزمة اليمن

Lebanon 24
22-09-2026 | 00:17
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قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تعمل على تكثيف استجابتها للأزمة المتصاعدة في اليمن، بعدما سيطرت جماعة "الحوثي" على الساحل اليمني للبحر الأحمر، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف.
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وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 700 شخص قتلوا وأصيب الآلاف خلال تقدم الحوثيين، كما فرّ أكثر من 120 ألف يمني من ديارهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد، فيما عبر آلاف آخرون البحر الأحمر إلى إفريقيا على متن قوارب.

دعم عشرات الآلاف
 
وقال سكاو لوكالة "رويترز"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نكثف جهودنا.. قدمنا الدعم لنحو 60 ألفاً بوجبات ساخنة ومواد غذائية، ونعمل على تعزيز قدراتنا للاستجابة لمئات الآلاف الآخرين".

وتشير بيانات البرنامج إلى أن التصعيد في اليمن يأتي في وقت يواجه فيه أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.

وذكر سكاو أن مخيمات النازحين "مكتظة، والعمليات هناك تعاني من نقص في التمويل.. لا يحصل الناس على ما يكفيهم من الطعام، ولا توجد رعاية صحية، وهذه المخيمات هي الأماكن التي ترون فيها الآن عشرات الآلاف من الوافدين الجدد الذين لا يملكون شيئاً، والذين تعرضت حياتهم للاضطراب".

وأدى تصعيد الجماعة المتحالفة مع إيران هذا الشهر إلى توسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط لتشمل ساحة جديدة، وزيادة التهديدات لإمدادات الطاقة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط واضطراب حركة التجارة البحرية في المنطقة.

وقال سكاو، الذي زار اليمن مؤخراً: "90% من الغذاء في اليمن مستورد، لذا عندما تتوقف الموانئ أو المطارات عن العمل، فإن ذلك يؤثر على الأمن الغذائي في اليمن".

نقص حاد في التمويل
وحذر سكاو من أن البرنامج غير قادر على العمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في ظل استمرار الجماعة في احتلال مكاتب الأمم المتحدة، ومصادرة الأصول واحتجاز عشرات من موظفي المنظمة.

وتابع: "مكاتبنا في الشمال محتلة من الحوثيين، وما زالت أصولنا مصادرة، لذا، في ظل هذه الظروف، من الصعب جداً علينا العمل".

وأشار سكاو إلى أن برنامج الأغذية العالمي، وهو أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة من حيث الميزانية، يعاني نقصاً حاداً في التمويل، ما أجبره على خفض المساعدات المنقذة للحياة.

وذكر أنه سيسعى إلى الحصول على مزيد من التمويل خلال التجمع الدبلوماسي في نيويورك هذا الأسبوع، الذي يشارك فيه نحو 130 من رؤساء الدول.

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