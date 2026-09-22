بعد عطل فني.. استئناف الرحلات في مطارات بشرق الولايات المتحدة

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قال وزير النقل الأميركي شون دافي إن الرحلات الجوية استؤنفت في مطارات بأنحاء شمال شرقي مساء الإثنين، بعد إصلاح خط اتصالات تعرض للتلف.وقال دافي في منشور على منصة "إكس": "سيستغرق الأمر بعض الوقت لتسوية جميع حالات التأخير الحالية، لذا يرجى مراجعة للحصول على أحدث المعلومات".وكان فريق تابع لشركة "أمتراك" يعمل في مجال الإنشاءات قد قطع عن طريق الخطأ كابلا من الألياف الضوئية في ولاية نيوجيرسي في وقت سابق، ما تسبب في انقطاع الخدمة ودفع الفيدرالية الأميركية إلى وقف إقلاع الرحلات في عدد من المطارات في أنحاء المنطقة.كما حظي الاضطراب باهتمام خاص نظرا إلى أنه من المتوقع وصول العديد من الدبلوماسيين وزعماء العالم إلى هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات للأمم المتحدة.