بعد عطل فني.. استئناف الرحلات في مطارات بشرق الولايات المتحدة

قال وزير النقل الأميركي شون دافي إن الرحلات الجوية استؤنفت في مطارات بأنحاء شمال شرقي الولايات المتحدة
مساء الإثنين، بعد إصلاح خط اتصالات تعرض للتلف.
وقال دافي في منشور على منصة "إكس": "سيستغرق الأمر بعض الوقت لتسوية جميع حالات التأخير الحالية، لذا يرجى مراجعة شركة الطيران
للحصول على أحدث المعلومات".
وكان فريق تابع لشركة "أمتراك" يعمل في مجال الإنشاءات قد قطع عن طريق الخطأ كابلا من الألياف الضوئية في ولاية نيوجيرسي في وقت سابق، ما تسبب في انقطاع الخدمة ودفع إدارة الطيران
الفيدرالية الأميركية إلى وقف إقلاع الرحلات في عدد من المطارات في أنحاء المنطقة.
كما حظي الاضطراب باهتمام خاص نظرا إلى أنه من المتوقع وصول العديد من الدبلوماسيين وزعماء العالم إلى نيويورك
هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة
للأمم المتحدة.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنه جرى في البداية وقف إقلاع الرحلات المتجهة إلى مطار نيوارك في نيوجيرسي صباح الإثنين بسبب عطل في المعدات.
وفُرضت قيود لاحقا على مطارات أخرى، من بينها مطارا لاغوارديا وجون إف كينيدي في نيويورك، ومطار لوغان الدولي في بوسطن، ومطار فيلادلفيا الدولي.
وكانت بيانات "فلايت أوير" أظهرت أنه بحلول الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش ألغيت 168 رحلة من مطار نيوآرك وتأخرت 97 أخرى، بينما سجل في مطار فيلادلفيا إلغاء 63 رحلة وتأخير 189.