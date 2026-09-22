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عربي-دولي

الحرب الروسية الاوكرانية مستمرة.. اسقاط مسيرات فوق موسكو وسقوط قتلى في كييف

Lebanon 24
22-09-2026 | 01:09
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الحرب الروسية الاوكرانية مستمرة.. اسقاط مسيرات فوق موسكو وسقوط قتلى في كييف
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت عشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة ليلا في مقاطعة سامارا، فيما قالت السلطات الأوكرانية إن 5 أشخاص قتلوا بهجمات روسية.
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وأضافت أن الهجوم أسفر عن أضرار في منشآت مدنية، بينها منازل خاصة وسيارات.

وفي كييف، قال الجيش الأوكراني إن قواته استهدفت مصفاة كويبيشيف النفطية بمقاطعة سامارا الروسية.

يشار إلى أن مصفاة كويبيشيف النفطية في مدينة سامارا تنتج نحو 73 ألف برميل يوميا.

مقتل 5 أشخاص بهجمات روسية على أوكرانيا

بالمقابل، قال مسؤولون أوكرانيون إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بعدما واصلت القوات الروسية هجماتها على مناطق أوكرانية مختلفة على طول خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر أمس الاثنين.
وذكر ممثلو ادعاء في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف بلدة لوزوفا مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وفي منطقة دنيبروبتروفسك جنوبا، قتلت طائرة مسيرة سائق سيارة في نيكوبول، التي تتعرض لهجمات روسية متكررة وتقع على الضفة الغربية لنهر دنيبرو قبالة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا.

وفي دونيتسك، التي تشهد الكثير من الاشتباكات على خط الجبهة، ألحقت ضربة روسية أضرارا جسيمة بمبنى سكني في مدينة كراماتورسك الاستراتيجية، ما أدى إلى مقتل شخص، كما قُتل شخص آخر في قرية مجاورة، فيما قتل شخص في هجوم آخر على قرية في منطقة ميكولايف قرب ساحل البحر الأسود.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الهجمات التي ينفذها أي من الطرفين، إذ ينفي كلاهما استهداف المدنيين.
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