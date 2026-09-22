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عربي-دولي

إردوغان: الحوار مع واشنطن ضرورة استراتيجية

Lebanon 24
22-09-2026 | 01:30
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إردوغان: الحوار مع واشنطن ضرورة استراتيجية
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 أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن النزاعات والحروب والأزمات في الشرق الأوسط والعالم تتطلب من تركيا والولايات المتحدة الحفاظ على حوار وثيق وتنسيق مستمر، بحسب وكالة  "نوفوستي".
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وأكد أن "هذا التفاعل حقق نتائج إيجابية ملموسة في ملفات عالمية حساسة، لا سيما تلك المرتبطة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى العمليات والتطورات في إفريقيا وآسيا".

ولم يغفل الرئيس التركي البعد الاقتصادي في شراكته مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لا يمكن فصلها عن واقع التعاون التجاري والاقتصادي، الذي أصبح اليوم أحد المحركات الرئيسية لدعم وتطوير الروابط السياسية بينهما".

وشدد على أن "أنقرة تنظر إلى توسيع نطاق التبادل التجاري مع واشنطن كجزء لا يتجزأ من تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية بشكل أوسع وأشمل".

وتأتي هذه التصريحات في خضم مشاركة إردوغان في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي كلمته السادسة عشرة أمام الجمعية، متناولاً فيها قضايا ملحة مثل الوضع الإنساني والسياسي في غزة ومسألة الاعتراف بدولة فلسطين، فضلاً عن عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة دوليين وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
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