إردوغان: الحوار مع واشنطن ضرورة استراتيجية

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أكد الرئيس إردوغان أن النزاعات والحروب والأزمات في والعالم تتطلب من والولايات المتحدة الحفاظ على حوار وثيق وتنسيق مستمر، بحسب وكالة "نوفوستي".وأكد أن "هذا التفاعل حقق نتائج إيجابية ملموسة في ملفات عالمية حساسة، لا سيما تلك المرتبطة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى العمليات والتطورات في إفريقيا وآسيا".ولم يغفل الرئيس التركي البعد الاقتصادي في شراكته مع ، مؤكداً أن "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لا يمكن فصلها عن واقع التعاون التجاري والاقتصادي، الذي أصبح اليوم أحد المحركات الرئيسية لدعم وتطوير الروابط السياسية بينهما".وشدد على أن " تنظر إلى توسيع نطاق التبادل التجاري مع كجزء لا يتجزأ من تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية بشكل أوسع وأشمل".وتأتي هذه التصريحات في خضم مشاركة إردوغان في أعمال الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي كلمته السادسة عشرة أمام الجمعية، متناولاً فيها قضايا ملحة مثل الوضع الإنساني والسياسي في غزة ومسألة الاعتراف بدولة ، فضلاً عن عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة دوليين وأمين عام أنطونيو غوتيريش.