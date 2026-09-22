تظاهرة سودانية في جنيف ...استعداد أممي للتحقيق بـكيماوي الجيش

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أعلنت ، يوم الإثنين، استعدادها للتحقيق في الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب، وسط تصاعد المطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف حقيقة ما جرى، ويحمي المدنيين، ويمنع استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش، لصحيفة "ذا ناشيونال"، رداً على سؤال بشأن إنشاء بعثة لتقصي الحقائق تدخل السودان للتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية: "إذا مُنحنا تفويضاً للقيام بذلك، فسوف نفعل".وأضاف: "من البغيض أن نظل، في القرن الحادي والعشرين، نتحدث عن الأسلحة الكيميائية، بعدما شهدنا الفظائع التي تسببت فيها خلال الحرب العالمية الأولى، والطريقة التي استخدمها بها صدام حسين ضد شعبه، وكذلك الطريقة التي استُخدمت بها في . لا ينبغي أن نكون بصدد الحديث عن أسلحة كيميائية، ولا ينبغي لأحد استخدامها".الأمم المتحدة تدعم وقف تدفق السلاحوفي شأن تدفق الأسلحة إلى السودان، أكد المتحدث الأممي دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى وقف الإمدادات الخارجية التي تغذي الحرب وتوسع القدرات القتالية للأطراف، بينما يتحمل المدنيون الكلفة الأكبر.وأوضح: "لمجلس الأمن دينامياته الخاصة، ونحن ندرك التحديات التي تفرضها هذه الديناميات في الوقت الراهن. لكن الواضح أن السودان لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة المتدفقة إليه من الخارج".وتابع: "لقد رأينا دولاً مختلفة ترسل الأسلحة وتستخدم السودان دولة عبور. الشعب السوداني لا يحتاج إلى مزيد من القنابل، ولا يحتاج إلى مزيد من الطائرات المسيّرة؛ بل يحتاج إلى السلام وإلى مساعدتنا".تظاهرة ضد الكيماوي بجنيفوتظاهر عشرات السودانيين أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، مطالبين بتحقيق دولي في الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش أسلحة كيميائية، وتسليط الضوء على الكلفة التي يدفعها المدنيون جراء الدعم العسكري الخارجي في حرب السودان.وجمعت التظاهرة، التي أُقيمت بالقرب من نصب "الكرسي المكسور"، عشرات المشاركين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.وركزت اللافتات على خطر السلاح الكيميائي، ومعاناة المدنيين والتدخلات الخارجية في الحرب، والمخاطر التي يتعرض لها المدنيون جراء تدفق الأسلحة واستمرار القتال.وجاءت الوقفة بالتزامن مع انعقاد الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تستضيفها جنيف في الفترة من 7 ايلول إلى 7 تشرين الاول. وسعى المشاركون إلى ضمان إيصال أصوات المدنيين السودانيين بالتوازي مع المناقشات الدبلوماسية.