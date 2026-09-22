تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الناتو: غياب العمق الاستراتيجي يعقّد دفاع إستونيا ولاتفيا

Lebanon 24
22-09-2026 | 05:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الناتو: غياب العمق الاستراتيجي يعقّد دفاع إستونيا ولاتفيا
الناتو: غياب العمق الاستراتيجي يعقّد دفاع إستونيا ولاتفيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد نائب قائد قيادة القوات المشتركة المتحالفة في حلف الناتو، الفريق جون ميد، أن افتقار إستونيا ولاتفيا إلى العمق الاستراتيجي الجغرافي يشكل تحدياً لوجستياً أمام الدفاع عنهما.

 
Advertisement

وأوضح ميد، في مقابلة نشرتها وكالة "ERR News" الإستونية، أن قرب المراكز الوطنية الرئيسية من أي خط مواجهة محتمل يزيد تعقيدات التحرك العسكري، لكنه أشار إلى تحسن أمن منطقة البلطيق منذ اعتماد الناتو استراتيجية الردع والدفاع عن منطقة أوروبا الأطلسية.

 

ودعا الضابط البريطاني إلى تنظيم تدريبات عسكرية دورية لضمان جاهزية القوات، مؤكداً أن الحلف أخذ في اعتباره احتمال عودة روسيا لتشكيل تهديد بعد انتهاء القتال في أوكرانيا.

 

وينتشر نحو 10 آلاف جندي من قوات الناتو في دول البلطيق، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلاً. وتقود كندا لواءً متعدد الجنسيات في لاتفيا، وألمانيا مجموعة قتالية في ليتوانيا، فيما تتولى بريطانيا قيادة القوة البرية المتقدمة للحلف في إستونيا.

 

كما تتناوب قوات جوية تابعة لدول الحلف على الانتشار في المنطقة ضمن مهمة الدفاع الجوي عن البلطيق.

مواضيع ذات صلة
بغياب وزير الدفاع... بدء جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 15:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: تراجع مخزونات الاعتراض يزيد المخاطر على واشنطن وشركائها مع غياب بدائل لباتريوت وثاد
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 15:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو: دفاعاتنا اعترضت صواريخ باليستية من إيران إلى تركيا في 4 وقائع سابقة
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 15:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: اتفاقية الدفاع مع السعودية وباكستان لا تتعارض مع التزامات الناتو
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 15:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطاني

بريطانيا

أوكرانيا

ألمانيا

الأطلسي

الرئيسي

أوروبا

الناتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:18 | 2026-09-22
Lebanon24
07:47 | 2026-09-22
Lebanon24
07:27 | 2026-09-22
Lebanon24
07:00 | 2026-09-22
Lebanon24
06:46 | 2026-09-22
Lebanon24
06:33 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24