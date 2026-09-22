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عربي-دولي

روسيا: نسعى لسلام دائم مع أوكرانيا وليس مجرد هدنة

Lebanon 24
22-09-2026 | 07:27
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أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تسعى إلى التوصل إلى سلام دائم في النزاع مع أوكرانيا وليس مجرد هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار، في وقت انتقد فيه الولايات المتحدة لرفضها منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مراراً أن موسكو تؤيد "سلاماً راسخاً ومستداماً"، معتبراً أن الهدنة وحدها "لن تفضي في جوهرها إلى أي نتائج".

وأضاف بيسكوف أن كييف "تعرف جيداً" ما هي القرارات التي يتعين عليها اتخاذها للوصول إلى مسار يقود إلى سلام دائم، قائلاً إن المطلوب هو الوصول "ليس إلى وقف لإطلاق النار، بل إلى سلام دائم".

وفي تعليقه على تصريحات فولوديمير زيلينسكي بشأن الهدنة، اتهم بيسكوف الرئيس الأوكراني بإطلاق مواقف متناقضة من يوم إلى آخر بشأن استمرار الحرب أو وقفها.
 
وقال إن زيلينسكي تحدث قبل أيام عن حاجته إلى "40 يوماً أخرى لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي"، قبل أن يدلي بتصريحات بشأن الهدنة، معتبراً أن هذه المواقف "لا تتسق مع بعضها بعضاً".

وعزا بيسكوف تصريحات زيلينسكي الأخيرة بشأن الهدنة إلى ما وصفه بتدهور الأوضاع في أوكرانيا اقتصادياً وعلى الجبهات، مضيفاً أن موسكو تتوقع استمرار هذا التدهور.

وفي ملف منفصل، وصف الكرملين رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف، قبيل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأنه تصرف "غير ودي".

وقال بيسكوف إن الخطوة تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، مؤكداً أن موسكو ستثير القضية خلال اتصالاتها مع الجانب الأميركي.

وأضاف: "هذا عمل غير ودي آخر ضد بلدنا"، مشيراً إلى أن المسألة ستكون مطروحة على جدول أعمال الاتصالات مع الأميركيين. (العربية) 
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