روسيا: نسعى لسلام دائم مع أوكرانيا وليس مجرد هدنة

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أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن تسعى إلى التوصل إلى سلام دائم في النزاع مع وليس مجرد هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار، في وقت انتقد فيه لرفضها منح تأشيرة دخول لنائب الروسي ألكسندر عليموف لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي، إن أكد مراراً أن تؤيد "سلاماً راسخاً ومستداماً"، معتبراً أن الهدنة وحدها "لن تفضي في جوهرها إلى أي نتائج".وأضاف بيسكوف أن كييف "تعرف جيداً" ما هي القرارات التي يتعين عليها اتخاذها للوصول إلى مسار يقود إلى سلام دائم، قائلاً إن المطلوب هو الوصول "ليس إلى وقف لإطلاق النار، بل إلى سلام دائم".وفي تعليقه على تصريحات فولوديمير زيلينسكي بشأن الهدنة، اتهم بيسكوف الرئيس الأوكراني بإطلاق مواقف متناقضة من يوم إلى آخر بشأن استمرار الحرب أو وقفها.