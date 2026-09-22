مقابل تخفيف العقوبات.. سيول تقترح تجميد نووي بيونغ يانغ

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اقترح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ على السعي إلى تجميد البرنامج لكوريا الشمالية مقابل تخفيف عنها، بدلًا من المطالبة بنزع سلاحها النووي.الكوري الجنوبي، في مقابلة مع صحيفة " تايمز" نُشرت أمس الاثنين: "أعتقد أن ثمة أهمية كبيرة لمقايضة العقوبات التي لا تتسم بفاعلية كبيرة في كل الأحوال، بوقف تطوير المزيد من الأسلحة النووية وتكنولوجيا الصواريخ البالستية العابرة للقارات"، بحسب "فرانس برس".واعتبر أن "السعي إلى نزع السلاح النووي في الظروف الحالية سيمنع الوصول إلى أي اتفاق".واعتمد لي جاي ميونغ، منذ توليه السلطة في حزيران 2025، نهجًا مغايرًا لنهج سلفه يون سوك يول المتشدد حيال ، عارضًا إجراء محادثات من دون شروط مسبقة، إلا أن بيونغ يانغ لم ترد على أي من عروضه.