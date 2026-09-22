مقابل تخفيف العقوبات.. سيول تقترح تجميد نووي بيونغ يانغ

اقترح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ على الولايات المتحدة
السعي إلى تجميد البرنامج النووي
لكوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات
عنها، بدلًا من المطالبة بنزع سلاحها النووي.
وقال الرئيس
الكوري الجنوبي، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك
تايمز" نُشرت أمس الاثنين: "أعتقد أن ثمة أهمية كبيرة لمقايضة العقوبات التي لا تتسم بفاعلية كبيرة في كل الأحوال، بوقف تطوير المزيد من الأسلحة النووية وتكنولوجيا الصواريخ البالستية العابرة للقارات"، بحسب "فرانس برس".
واعتبر أن "السعي إلى نزع السلاح النووي في الظروف الحالية سيمنع الوصول إلى أي اتفاق".
واعتمد لي جاي ميونغ، منذ توليه السلطة في حزيران 2025، نهجًا مغايرًا لنهج سلفه يون سوك يول المتشدد حيال الشمال
، عارضًا إجراء محادثات من دون شروط مسبقة، إلا أن بيونغ يانغ لم ترد على أي من عروضه.
ورغم عقوبات الأمم المتحدة
المفروضة عليها منذ سنوات، كرّست كوريا الشمالية وضعها كدولة مسلحة نوويًا، فيما تشدد قيادتها على أن ترسانتها النووية دائمة ولا رجعة عنها.
وفي الوقت نفسه، عززت بيونغ يانغ تعاونها مع موسكو
، إلى جانب دعم حليفتها التقليدية بكين، ما قلل من أهمية أي مكاسب محتملة قد تجنيها من مفاوضات دبلوماسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
. (إرم نيوز)