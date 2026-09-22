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عربي-دولي

صوّر محيط منزل غالانت.. سجن إسرائيلي 55 شهراً بتهمة التجسس لإيران

Lebanon 24
22-09-2026 | 08:43
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صوّر محيط منزل غالانت.. سجن إسرائيلي 55 شهراً بتهمة التجسس لإيران
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قضت محكمة حيفا الجزئية بسجن الإسرائيلي فارس أبو الهيجا 55 شهراً، بعد إدانته بالتواصل مع عميل استخباراتي إيراني وتنفيذ مهام لصالحه، بينها تصوير شوارع قرب منزل وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

 
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واعترف أبو الهيجا، البالغ 32 عاماً، بالتهم ضمن اتفاق إقرار بالذنب لم يتضمن اتفاقاً بشأن العقوبة.

 

وبحسب لائحة الاتهام المعدلة، تواصل المتهم بين تشرين الأول 2025 وكانون الثاني 2026، عبر تطبيق "تيليغرام"، مع شخص يُدعى "مارتن"، مقابل أموال حُولت إليه عبر منصة "بينانس".

 

وشملت المهام شراء هواتف محمولة وشاحن وإخفاءها في مواقع داخل حيفا وكريات حاييم، إلى جانب تقديم بيانات حسابات للعملات المشفرة وتصوير الطرق المحيطة بمنزل غالانت في مستوطنة عميكام.

 

وقال جهاز "الشاباك" إن الشخص الذي تواصل معه أبو الهيجا عميل للمخابرات الإيرانية، فيما أظهر التحقيق أن المتهم بدأ يشك في ارتباطه بطهران قبل توقيفه.

 

وفرضت المحكمة أيضاً عقوبة بالسجن 24 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 10 آلاف شيكل، مع احتساب مدة توقيفه ضمن الحكم.

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