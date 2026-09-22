صوّر محيط منزل غالانت.. سجن إسرائيلي 55 شهراً بتهمة التجسس لإيران

قضت محكمة حيفا الجزئية بسجن فارس أبو الهيجا 55 شهراً، بعد إدانته بالتواصل مع عميل استخباراتي إيراني وتنفيذ مهام لصالحه، بينها تصوير شوارع قرب منزل السابق يوآف .

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واعترف أبو الهيجا، البالغ 32 عاماً، بالتهم ضمن اتفاق إقرار بالذنب لم يتضمن اتفاقاً بشأن العقوبة.

وبحسب لائحة الاتهام المعدلة، تواصل المتهم بين تشرين الأول 2025 وكانون الثاني 2026، عبر تطبيق "تيليغرام"، مع شخص يُدعى "مارتن"، مقابل أموال حُولت إليه عبر منصة "بينانس".

وشملت المهام شراء هواتف محمولة وشاحن وإخفاءها في مواقع داخل حيفا وكريات ، إلى جانب تقديم بيانات حسابات للعملات المشفرة وتصوير الطرق المحيطة بمنزل غالانت في مستوطنة عميكام.

وقال جهاز " " إن الشخص الذي تواصل معه أبو الهيجا عميل للمخابرات ، فيما أظهر التحقيق أن المتهم بدأ يشك في ارتباطه بطهران قبل توقيفه.

وفرضت المحكمة أيضاً عقوبة بالسجن 24 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 10 آلاف شيكل، مع احتساب مدة توقيفه ضمن الحكم.