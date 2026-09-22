هذا ما قاله عراقجي عن "اللوبي الاسرائيلي" في واشنطن

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وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور"، جاءت تصريحات عراقجي رداً على مقال رأي نشرته صحيفة " هيوم"، المملوكة للمليارديرة الأميركية ميريام أديلسون، دعا إلى تعميق التكامل العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي والاقتصادي بين وتل أبيب.ويرى المقال أن الروابط بين البلدين يجب أن تصبح وثيقة إلى درجة تجعل أي ضرر يلحق بإسرائيل يفرض كلفة مباشرة على الولايات المتحدة.وكتب عراقجي عبر منصة "إكس": "اللوبي الإسرائيلي أصبح أقل خجلاً في إظهار قبضته على السياسة الأميركية تجاه "، مضيفاً أن الوقت حان كي تتحرر واشنطن من هذه "القيود".وسبق لعراقجي أن وصف بنيامين نتنياهو بـ"الأفعى"، متهماً إياه بالتباهي باللغة العبرية بأنه دفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران خدمةً للمصالح الإسرائيلية، بينما يستخدم خطاباً مختلفاً بالإنكليزية ويشيد بالرئيس الأميركي . وهذه اتهامات إيرانية لم يقدم التقرير دليلاً مستقلاً لإثباتها.وتأتي تصريحات عراقجي وسط استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، وفي وقت تتهم فيه إيران إسرائيل ومؤيديها داخل الولايات المتحدة بالعمل على منع التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة بين البلدين.