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عربي-دولي

هذا ما قاله عراقجي عن "اللوبي الاسرائيلي" في واشنطن

Lebanon 24
22-09-2026 | 09:47
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هذا ما قاله عراقجي عن اللوبي الاسرائيلي في واشنطن
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دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى التحرر مما وصفه بنفوذ اللوبي الإسرائيلي على سياساتها تجاه طهران، معتبراً أن هذا التأثير بات يُمارس بصورة أكثر وضوحاً.
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وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور"، جاءت تصريحات عراقجي رداً على مقال رأي نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، المملوكة للمليارديرة الأميركية الإسرائيلية ميريام أديلسون، دعا إلى تعميق التكامل العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي والاقتصادي بين واشنطن وتل أبيب.

ويرى المقال أن الروابط بين البلدين يجب أن تصبح وثيقة إلى درجة تجعل أي ضرر يلحق بإسرائيل يفرض كلفة مباشرة على الولايات المتحدة.

وكتب عراقجي عبر منصة "إكس": "اللوبي الإسرائيلي أصبح أقل خجلاً في إظهار قبضته على السياسة الأميركية تجاه إيران"، مضيفاً أن الوقت حان كي تتحرر واشنطن من هذه "القيود".

وسبق لعراقجي أن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الأفعى"، متهماً إياه بالتباهي باللغة العبرية بأنه دفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران خدمةً للمصالح الإسرائيلية، بينما يستخدم خطاباً مختلفاً بالإنكليزية ويشيد بالرئيس الأميركي دونالد ترامب. وهذه اتهامات إيرانية لم يقدم التقرير دليلاً مستقلاً لإثباتها.

وتأتي تصريحات عراقجي وسط استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، وفي وقت تتهم فيه إيران إسرائيل ومؤيديها داخل الولايات المتحدة بالعمل على منع التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة بين البلدين.
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